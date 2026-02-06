De mannen en vrouwen die op de Olympische Winterspelen willen schitteren zijn allemaal gearriveerd in het olympisch dorp. Daar bereiden ze zich niet alleen optimaal voor in aanloop naar hun wedstrijden, maar hebben ze af en toe ook tijd voor wat spelletjes. Zo zijn de 'pins' van allerlei landen erg gewild. Jutta Leerdam kreeg zelfs een heel exclusieve en dat kon op goedkeuring van Marianne Timmer rekenen.

Voor de mensen die niet weten wat de 'pins' zijn: het zijn speldjes van bijvoorbeeld deelnemende landen. Olympiërs kunnen deze onderling ruilen en zo een verzameling overhouden aan de Spelen. Joy Beune ruilde bijvoorbeeld al zo'n pin met collega Brittany Bowe uit de Verenigde Staten.

Exclusieve pin van Jutta Leerdam

Maar de pins van Jutta Leerdam zijn pas écht gewild. Zij kreeg namelijk een exclusief speldje, speciaal voor haar gemaakt. Een briljante stunt, zo stelt Marianne Timmer in de Sportnieuws.nl-podcast Dromen van Goud. De drievoudig olympisch kampioene vindt het marketingtechnisch een uitstekende keuze.

Marianne Timmer begrijpt enthousiasme om pins

"Een pin met de hond (Thor, red.) van Jake. Dat zijn gewoon leuke persoonlijke dingetjes die je geeft als extra gelukswens". zo verduidelijkt Timmer. Zij begrijpt ook wel waarom enkele olympiërs flinke verzameldrang hebben. "Sommige mensen maken er echt werk van, dat ze alle pins willen verzamelen. Ik heb er ook een paar bij me op mijn kast. Dat is eeuwenoud, dat iedereen met elkaar wisselt."

Timmer was geen grote verzamelaar, maar heeft door haar drie olympische deelnames in 1998, 2002 en 2006 ook een paar souvenirs bemachtigd. "Ik heb er niet veel werk van gemaakt, maar ik heb wel een paar pins bewaard. Ik heb er toevallig een paar op mijn rugzak."

De pins van Leerdam, die door TeamNL is gemaakt, slaan ook enorm aan in het olympisch dorp. Ze zijn zelfs zo populair dat de Nederlandse al een hoop mensen heeft moeten teleurstellen. Niet iedereen kan zich dus gelukkig prijzen met een speldje van de topschaatsster.