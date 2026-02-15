Hij eindigde als 66e in de olympische reuzenslalom, maar voelde zich toch een winnaar. De 18-jarige Issa Gachingiri Laborde Dit Pere schreef in Milaan-Cortina namelijk geschiedenis voor Kenia. Als eerste man ooit vertegenwoordigde hij zijn land bij het alpineskiën op de Winterspelen.

"Wat doe ik in Milaan-Cortina? Ik schrijf een stukje geschiedenis voor mijn land… Kenia", vertelde hij vol trots tegenover de pers na zijn optreden op de reuzenslalom. "Ik vertegenwoordig mijn land en Afrika." Daarmee is hij pas de tweede Keniaan ooit op de Winterspelen. De eerste was collega-skiester Sabrina Simader, die in 2018 namens het Afrikaanse land uitkwam op de Winterspelen in Pyeongchang.

Keniaan schrijft geschiedenis op Winterspelen

In gesprek met het Italiaanse La Gazzetta dello Sport vertelde de 18-jarige skiër vervolgens meer over zijn achtergrond. "Ik ben in Frankrijk geboren, in Echirolles, vlak bij Grenoble. Ik begon met skiën toen ik drie jaar oud was." Zijn vader is Frans, zijn moeder Keniaans en zijn aandachtig toeschouwer langs de piste in Italië.

De reuzenslalom op de beruchte Stelvio was geen eenvoudige opdracht. Met startnummer 81 vertrok Issa als laatste en finishte hij als 66e, 27,78 seconden achter winnaar Lucas Braathen. "De Stelvio is geen kinderspel, maar ik heb mijn best gedaan", vertelde hij aan de Italiaanse krant. Voor hem ging het niet om de eindklassering, maar om schrijven van geschiedenis voor zijn land.

'Skiën is de liefde van mijn leven'

Naast de piste probeert de 18-jarige zijn sport te combineren met school. "Ik zit in mijn laatste jaar van de middelbare school en daarna ga ik naar de universiteit, al weet ik nog niet welke richting", vertelde hij over zijn drukke bestaan. Veel vrije tijd heeft hij nauwelijks. "Er is school en training, dus ik heb niet veel tijd. Ik luister veel naar rap, dat is mijn favoriete genre. En ik fiets graag, vooral downhill."

Maar uiteindelijk draait alles om de bergen. "Ik ben opgegroeid aan de voet van de bergen, ze zijn mijn leven", blikte hij terug. "Skiën is de liefde van mijn leven." In Milaan-Cortina leverde dat misschien geen medaille op, maar wel een historische mijlpaal voor Kenia.