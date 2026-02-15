Lindsey Vonn spreekt vanuit het ziekenhuis opnieuw openhartig over haar zware val op de Olympische Winterspelen. De Amerikaanse skilegende zegt overdonderd te zijn door de enorme hoeveelheid steunbetuigingen, maar richt zich tegelijkertijd met een opvallende boodschap tot haar fans.

"Operatie is goed verlopen vandaag! Gelukkig kan ik eindelijk terug naar de VS", schrijft Vonn op Instagram. Vorige week zondag ging het al in de eerste meters van de olympische afdaling vreselijk mis. Ze verloor de controle en kwam hard ten val, waarna ze met spoed per helikopter naar het ziekenhuis werd gebracht. Daar onderging ze in totaal vier operaties aan haar gebroken been.

'Wees alsjeblieft niet verdrietig'

Terwijl ze werkt aan haar herstel en zich voorbereidt op de terugreis naar huis, wil Vonn toch vooral iets anders kwijt aan haar volgers. Ze heeft talloze berichten gelezen van mensen die aangeven verdrietig te zijn om wat haar is overkomen. "Wees alsjeblieft niet verdrietig", laat de 41-jarige wereldster weten. "Empathie, liefde en steun verwelkom ik met een open hart, maar alsjeblieft geen verdriet of medeleven."

Vonn stelt dat risico nemen bij haar sport én bij haarzelf hoort. Dat ze überhaupt aan de start van de olympische afdaling verscheen, werd door velen al als een klein wonder gezien, nadat ze een week voor de Spelen haar voorste kruisband scheurde. Toch weigerde ze haar olympische droom los te laten. Ze benadrukt dat ze niet naïef aan de start stond. "Ik wist wat ik deed. Elke skiër aan de start nam hetzelfde risico. Want zelfs als je de sterkste persoon ter wereld bent, de berg heeft altijd de kaarten in handen."

'De rit was de val waard'

Spijt van haar beslissing heeft ze dan ook niet van haar deelname. "Ik zal altijd het risico nemen om te crashen terwijl ik alles geef, in plaats van mijn potentieel niet te skiën en later 'wat als?' te denken." Volgens Vonn voelde ze zich fysiek zelfs sterker dan in eerdere fases van haar carrière. "Mentaal was ik er meer klaar voor dan ik ooit ben geweest."

Dat het op de Olympische Winterspelen toch misging, verandert niets aan haar kijk op de situatie. "Niets in het leven is gegarandeerd. Dat is de gok om je dromen na te jagen. Je kunt vallen, maar als je het niet probeert zul je het nooit weten", schrijft ze. "Dus alsjeblieft, wees niet verdrietig. De rit was de val waard."

Tot slot sluit ze haar boodschap positief en strijdvaardig af. Ondanks de ingrijpende operaties en de lange revalidatie die haar wacht, denkt Vonn alweer aan haar terugkeer in de sneeuw. De zware val heeft haar liefde voor de sport niet aangetast. "Ik kijk nog steeds uit naar het moment dat ik weer op de top van de berg mag staan. En dat zal ik doen."