In gesprek met het Duitse Spiegel heeft Marina Krauss, klimpartner van Laura Dahlmeier (31), een hartverscheurende reconstructie gemaakt over het ongeluk van de oud-biatlete. Krauss was erbij toen het gruwelijk misging met de Duitse ex-atlete.

Krauss was samen met Dahlmeier aan het klimmen in Pakistan toen het op 28 juli mis ging. Door vallende stenen werd de ex-atlete gedood. Deze week kwam al naar buiten dat haar lichaam onvindbaar is voor de familie. Het overlijden van Dahlmeier sloeg in Duitsland in als een bom. De biatlete was actief op de Olympische Spelen, werd twee keer olympisch kampioene en was een geliefde analist voor haar sport op de Duitse televisie.

Reconstructie

Toen Krauss en Dahlmeier aan hun klimtocht in Pakistan begonnen, stegen de temperaturen die dag fors. De sneeuw liet daardoor los van de stenen wat zorgde voor vallende sneeuw en vallende rotsen. Krauss en Dahlmeier besloten toch te abseilen van een berg die was beklommen. Daarbij bikten ze gaten in het ijs. Krauss ging eerst en zij kwam zonder kleerscheuren beneden, maar bij de afdaling van Dahlmeier vielen er wel meerdere rotsen naar beneden.

De Duitse werd geraakt door een steen en Krauss besloot naar boven te klimmen om te kijken hoe het met haar ging. Ze zag dat haar helm gespleten was en er een grote wond op het hoofd van Dahlmeier zat. De rotsen bleven echter vallen, waardoor Krauss zelf in levensgevaar kwam. Ze moest om haar eigen leven te redden terug naar beneden, maar ze pakte nog wel een GPS-satelliet uit de tas van Dahlmeier. Krauss probeerde haar klimpartner nog naar beneden te halen en stuurde meermaals een GPS-signaal voor hulp, maar dat kwam te laat.

Dahlmeier

Na een zoektocht werd twee dagen na het ongeluk geconcludeerd dat Dahlmeier was overleden. Haar lichaam is nooit gevonden. Haar familie zei dat Dahlmeier graag in de bergen begraven wilde worden en die laatste wens lijkt dus ingewilligd. Door de barre omstandigheden rond Laila Peak is het lichaam van de Duitse waarschijnlijk onder het puin terecht gekomen.