De Duitse sportwereld beleefde afgelopen zomer een gigantische schok nadat de 31-jarige Laura Dahlmeier overleed na een klimongeluk. Tijdens een emotionele awardshow werd nog eens zichtbaar hoe groot het gemis van de voormalig olympisch kampioene is.

Dahlmeider kwam eind juli om het leven na een ongeluk tijdens het beklimmen van het Karokoram-gebergte. Haar dood zorgde voor groot verdriet in heel Duitsland en in de internationale wintersportwereld.

Awardshow

Toen dit weekend de Beierse Sportprijs werd uitgereikt, werd er stilgestaan bij het trieste ongeluk. Nadat de prijs voor Uitzonderlijke Beierse sportcarrière naar biatlon-wereldbekerwinnares Franziska Preuß ging, volgde op het podium een emotioneel moment.

Voormalig biatlete Magdalena Neuner nam het woord. "Ik vind het nog steeds onvoorstelbaar. eigenlijk kan ik niet geloven dat we haar niet meer zullen terugzien. Maar zoals ik Laura heb leren kennen: zij is iemand die zou zeggen dat het leven te kort is, laten we positief vooruitkijken."

Neuner legde uit dat ze daar dan ook vaak aan denkt. "Laura was iemand die vond ik neem dit risico, ik weet welk risico ik neem, en ik leef mijn leven precies zoals ik wil. Ze liet zich niets aanpraten en ging haar eigen weg. En ik denk dat we allemaal niet weten wanneer ons boek uit is."

Troost

Preuß vertelt daarna hoe ze dit tragische voorval een plek probeert te geven. "We zijn eens bij haar thuis geweest; dat deed op de een of andere manier goed voor het proces. Ik ben ervan overtuigd dat het ongeluk gebeurde tijdens haar grootste passie."

Dat het gebeurde tijdens haar grootste passie, biedt Preuß enige vorm van troost. "Ik denk dat het nu goed met haar gaat in de hemel en dat ze van daarboven naar ons kijkt."

Succesvolle carrière

Dahlmeier pakte op de Winterspelen van Pyeongchang in 2018 twee keer goud. Daarnaast werd ze zeven keer wereldkmapioen en won de algehele wereldbeker. De Duitse beëindigde in 2019 op 25-jarige leeftijd haar loopbaan om zich meer te richten op het alpinisme. Ze werd gezien als een ervaren bergbeklimster die goed omging met risico's.