Voor Joep Wennemars draaide de 1000 meter op de Olympische Winterspelen uit op een groot drama nadat zijn laatste kruising volledig in het water viel door tegenstander Ziwen Lian. Wennemars komt zaterdag voor het eerst sinds dat incident in actie in Milaan en rijdt dan de 500 meter. De Nederlander is bij de loting deze keer niet aan de Chinese schaatser gekoppeld, maar toch is er een kans dat ze opnieuw tegen elkaar rijden.

Wennemars leek hard op weg naar een medaille tijdens de 1000 meter, maar in de laatste ronde ging het mis. De Nederlandse schaatser en zijn Chinese tegenstander kwamen gelijktijdig uit de bocht, maar omdat Wennemars vanuit de buitenbaan kwam, had hij voorrang. Lian gaf hem die echter niet waardoor de twee tegen elkaar aan botsten en dat kostte zoveel tijd dat Wennemars slechts vijfde werd. De regerend wereldkampioen mocht een half uur later opnieuw rijden, maar kon zijn eerdere tijd niet verbeteren en greep dus naast een medaille.

De woede en teleurstelling was erg groot bij Wennemars en iedereen om hem heen. Hij zal zich echter snel moeten herpakken, want zaterdag moet hij alweer aan de bak op de 500 meter. Dat is niet de afstand waarop hij normaal gesproken meedoet om de medailles, maar het lijkt wel het ideale moment voor revanche en om vertrouwen te tanken richting de 1500 meter.

Afmelding zorgt voor nieuwe clash

Wennemars zal opgelucht adem hebben gehaald na de loting, want het scheelde weinig of hij was opnieuw gekoppeld aan Lian. Waar de Nederlander in de buitenbaan start tijdens de zesde rit, begint de Chinees vanuit de binnenbaan in zevende race. Ze lijken elkaar dus te ontlopen, maar dat hoeft niet zo te zijn.

De regels schrijven namelijk voor dat als een schaatser zich afmeldt dat alle rijders die in eerdere ritten in die baan starten allemaal één race later gaan rijden. Dat betekent dat als één van de negen schaatsers, die na Wennemars in de buitenbaan starten, zich afmeldt de Nederlander een plekje opschuift in het schema. Hij belandt dan in de zevende rit en komt in dat geval dus opnieuw Lian tegen.

Veel ophef na incident

Dat zou een pikant duel opleveren, want het incident tussen Wennemars en Lian maakte flink wat los de afgelopen dagen. De Nederlander kreeg onder meer excuses van voormalig topschaatser Jan Bos, die coach is van de Chinese ploeg. Bos is ook nog eens een generatiegenoot van Erben Wennemars, de vader van Joep.

Overigens lijkt de kans klein dat de twee elkaar bij een nieuw duel wederom in de weg zullen rijden. Op de 500 meter komt de schaatser die in de binnenbaan start eigenlijk altijd ruim voor de andere rijder uit bij het uitkomen van de eerste bocht.

Meerdere afmeldingen tijdens de Spelen

Hoewel het misschien onwaarschijnlijk lijkt dat schaatsers zich afmelden voor een olympische race gebeurde het tijdens deze Spelen al meerdere keren. Dat overkwam ook een Nederlandse schaatsster, want Bente Kerkhoff moest zich eerder deze week terugtrekken voor de 5000 meter. Ook schaatsicoon Martina Sablikova en de Amerikaan Casey Dawson zeiden tijdens deze Spelen al een keer af voor een race.