De tweede gouden medaille van Xandra Velzeboer op de Olympische Winterspelen heeft ook het koningshuis bereikt. Hoewel koning Willem-Alexander en koningin Máxima niet langer in Milaan aanwezig zijn, volgden zij de schitterende finale op afstand en feliciteerden zij de shorttrackster met haar nieuwe olympische titel.

Velzeboer reed in de finale van de 1000 meter lange tijd op de derde plaats, achter de Canadese Courtney Sarault. Terwijl voor haar fel werd gestreden om de leiding, ging het achter haar mis bij thuisfavoriete Arianna Fontana, die na contact in de binnenbocht ten val kwam en uitgeschakeld was voor de medailles. De Nederlandse koos vervolgens uitstekend haar moment en nam met een krachtige versnelling de koppositie over. In de slotronde moest Velzeboer nog flink verdedigen, maar met een uiterste jump op de finish hield ze Sarault achter zich en stelde ze het goud veilig.

Koningspaar vol lof over Xandra Velzeboer

Kort na afloop liet het koningspaar via sociale media weten diep onder de indruk te zijn. "Na haar fantastische overwinning op de 500 meter laat Xandra Velzeboer het vandaag op de 1000 meter shorttrack opnieuw zien!", schreven zij enthousiast. "Op weergaloze wijze wist zij vanaf de derde plaats de koppositie te pakken, waarna ze het goud niet meer uit handen gaf. We hebben genoten van deze prachtige race!"

Hoewel koning Willem-Alexander en koningin Máxima eerder tijdens de Spelen nog aanwezig waren in Milaan, volgden zij deze finale vanuit Nederland. Het koningspaar staat bekend als trouwe sportvolgers en houdt de prestaties van TeamNL ook op afstand nauwlettend in de gaten. Samen met prinses Amalia waren zij in de eerste week nog aandachtig toeschouwer bij de eerste Nederlandse medailles, waarbij ze onder meer zagen hoe Jutta Leerdam en Femke Kok goud én zilver wonnen.

Nederland zéér succesvol met shorttrack

Met haar tweede gouden plak onderstreept Velzeboer haar enorme waarde voor het Nederlandse shorttrackteam in Milaan. Na haar eerdere winst op de 500 meter bleek ze ook op de 1000 meter op het beslissende moment de sterkste. Daarmee evenaart ze de prestatie van Jens van 't Wout, die bij de mannen eveneens twee individuele olympische titels wist te veroveren. Zodoende heeft Nederland tot dusverre alle individuele onderdelen gewonnen.

Na afloop stond Velzeboer vol ongeloof voor de camera. "Ik heb er eigenlijk geen woorden voor. Ik kan het nog amper geloven. Dit is niet normaal", zei ze tegen de NOS. Ze vertelde dat ze zich de hele dag al sterk voelde en veel vertrouwen had richting de finale, mede geïnspireerd door de prestaties van Van ’t Wout. "Toen ik naar Jens keek dacht ik: dit wil ik ook. Zijn prestaties gaven mij zo veel motivatie." De zenuwen vooraf bleken juist positief uit te pakken en met nog kansen op de 1500 meter en de relay droomt ze voorzichtig verder: "Wie weet kan het nog een keer."

Huldiging Xandra Velzeboer

Maandagavond wordt haar gouden dubbelklapper nog eens uitgebreid gevierd. In het Staatsloterij TeamNL Huis staat om 20.30 uur de huldiging van Xandra Velzeboer gepland, waar zij na haar tweede titel opnieuw in het middelpunt van de belangstelling staat. Eerder werd ze daar samen met Jens van 't Wout al gehuldigd, maar na haar nieuwste triomf wacht opnieuw een groot feest in het Oranjehart van Milaan. De volledige huldiging is maandagavond live te bekijken via Sportnieuws.nl, zodat je niets mist van het Oranje-feest.