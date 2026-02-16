Xandra Velzeboer maakte maandag voor de tweede keer tijdens deze Olympische Winterspelen haar opwachting in het Staatsloterij TeamNL Huis. De 24-jarige shorttrackster werd gehuldigd voor haar gouden medaille op de 1000 meter. Het feestje eindigde met een bijzondere en ontroerende actie.

Met 'nekpijn van de medailles' kwam Velzeboer aan bij het TeamNL Huis. Rob Kemps, bekend van Snollebollekes, zweepte daarna het publiek op. "Het is redelijk vroeg, het is redelijk op tijd", zo zegt hij over het moment, zo vlak na 20.30 uur.

Nadat de schitterende beelden van haar zege op de 1000 meter van maandag werden vertoond, kwam Velzeboer op het podium, met om haar nek twee joekels van gouden plakken.

'Ik ben er'

Kemps verklapt dat Velzeboer een half uurtje na haar gouden race al bevestigde dat ze naar het Team NL Huis zou komen. "Dit wil ik niet missen", bevestigt ze. Ze had veel vertrouwen voor haar finale, gezien haar eerdere gouden plak en het sterke optreden met de vrouwenploeg op de aflossing.

Ze krijgt niet zo veel mee van het enthousiasme in Nederland over de shorttrackers. De zus van schaatscollega Michelle Velzeboer zit nog in haar bubbel. En er kan nog veel meer moois komen. "We zijn supersterk. Ik kijk heel erg uit naar de aflossing en de 1500 meter", zegt ze.

Niels Kerstholt

Bondscoach Niels Kerstholt wordt daarna erbij geroepen om de symbolische kartonnen medaille uit te reiken aan Velzeboer. "Ik wil een woordje tot Xandra richten", zegt hij. "Je weet dat ik me in moet houden, anders zitten we hier over een half uur nog."

Dan komt er een citaat uit een nummer van popmuzikant Harry Styles, 'Golden'. "Je brengt ons in ontroering met de ongelooflijke acties die je voor ons maakt", zegt Kerstholt daarna. "Hopelijk breng je ons vrijdag weer naar het licht. Ik heb er alle vertrouwen in."

Medaille voor de bondscoach

Velzeboer is geraakt door zijn woorden. "Ik vind dat je ook een medaille verdient", zegt ze, terwijl ze een plak uit haar achterzak vist en die om zijn nek hangt.

Jens van 't Wout wordt later pas gehuldigd voor zijn gouden prestatie van zondag op de 1500 meter. Hij krijgt nog een extra feest in TeamNL Huis, maar focust zich voor nu eerst op het zijn vervolg tijdens de Winterspelen. Zo is hij onder meer ook nog kanshebber voor een medaille op de 500 meter.

Alle huldigingen in het Staatsloterij TeamNL Huis zijn tijdens de Olympische Winterspelen in Milaan via Sportnieuws.nl live te bekijken.