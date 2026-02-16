Xandra Velzeboer is dubbel olympisch kampioene. De Nederlandse shorttrackster kwam maandagmiddag als eerste over de streep op de 1000 meter. Eerder won ze ook al goud op de 500 meter. Zij heeft nu net zoveel gouden medailles als Jens van 't Wout, die de 1000 en 1500 meter won bij de mannen.

Velzeboer reed in de A-finale in Milaan lang op plek drie en zag de Canadese Courtney Sarault de kop pakken. De Zuid-Koreaanse Minjeong Choi kwam nog binnendoor, maar Velzeboer bleef ijzig kalm. Zeker toen Arianna Fontana uit de wedstrijd werd gebeukt door de Chinese in de binnenbocht. Op de finish moest Velzeboer haar schaats nog wel vooruit gooien om als eerste over de finish te komen. Sarault moest het doen met zilver. Brons ging naar Gilli Kim uit Zuid-Korea.

Bekijk hieronder de gouden finale van Xandra Velzeboer op de 1000 meter:

Bron: Eurosport/HBO Max

Superieur naar grote finale

Velzeboer plaatste zich zeer soeverein voor de A-finale en dankte daar een gunstige loting én een valpartij van grote concurrente Hanne Desmet voor. De Belgische ging onderuit en nam de Zuid-Koreaanse Kim mee in haar val. Li Gong ging met nummer 1 Velzeboer mee naar de A-finale en Kim werd toegevoegd. In de andere halve finale sneuvelden grote namen als Minjeong Choi en Elisa Confortola.

Bekijk hieronder de rit van Xandra Velzeboer in de halve finale:

Bron: Eurosport/HBO Max

Michelle Velzeboer in tranen

Zusje Michelle sneuvelde als nummer drie in haar loodzware kwartfinale tegen Courtney Sarault en Elisa Confortola. Op de finish werd ze op een schaatslengte geklopt en derde. Haar tijd was niet snel genoeg om als gelukkige nummer drie nog mee te gaan. "Ik maakte de fout om de laatste bocht niet dieper aan te snijden. Dat is eigenlijk mijn enige fout in een perfecte race", zei ze na afloop van haar uitschakeling in tranen.

Bron: Eurosport/HBO Max

Jens van 't Wout én broertje Melle overleven heats

Tussen de 1000 meter bij de vrouwen door moesten de Nederlandse mannen aan de bak. De hattrick van Jens van 't Wout is nog altijd levende nadat de tweevoudig olympisch kampioen zijn heat op de 500 meter overleefde. Tot zijn grote vreugde ging ook grote broer Melle door naar de kwartfinales van woensdag. Landgenoot Teun Boer profiteerde van een straf van Stijn Desmet en ging door voor een 100 procent score voor TeamNL op de 500 meter. De mannen moeten na de halve finales 1000 meter vrouwen ook de halve finale van de relay nog rijden.

Mannen naar grote finale relay

De mannenaflossing moest met Jens van 't Wout, Itzhak de Laat, Teun Boer en Friso Emons zich zien te plaatsen voor de A-finale op de relay. Dat lukte het viertal knap achter Zuid-Korea. Daardoor is de eerste grote finale voor de mannenaflossing sinds 2014 op de Olympische Spelen een feit voor TeamNL. Vrijdag 20 februari is die A-finale. De vrouwen staan ook in de A-finale van woensdag 18 februari.