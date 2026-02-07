Koning Willem-Alexander, koningin Máxima en prinses Amalia hebben zaterdag een brunch bijgewoond in het Staatsloterij TeamNL Huis in Milaan. Op feestelijke wijze eerden ze daar de olympische prestaties van Nederlandse sportlegendes.

De bijeenkomst stond in het teken van de olympische en paralympische prestaties van de Nederlandse TeamNL Legends. Aan de brunch namen 36 medaillewinnaars deel, als eerbetoon aan de 147 medailles die Nederland sinds de eerste Olympische Winterspelen in 1924 heeft behaald.

Ook minister-president Dick Schoof en NOC*NSF-voorzitter Anneke van Zanen-Nieberg waren aanwezig. Tijdens de bijeenkomst gingen de leden van het Koninklijk Huis in gesprek met de sporters en werd stilgestaan bij historische sportmomenten. Het gezelschap kreeg een rondleiding door het TeamNL Huis en nam gezamenlijk foto's met de Legends.

Openingsceremonie

Schaatsicoon Marianne Timmer was er ook bij. Zij liep de koninklijke familie vrijdagavond nog mis bij de openingsceremonie. Die sloeg ze over vanwege de reünie met andere schaatslegendes. "Er is een lunch georganiseerd met allemaal oud-sporters. En dat is natuurlijk hartstikke leuk. Want ja, dat is ook een reünie. Het is ook vaak zo dat je een lange tijd met elkaar optrekt", vertelde ze daarover in de Sportnieuws.nl-podcast Dromen van Goud.

'We volgen jullie op de voet'

De koninklijke familie volgt de Nederlandse atleten in Milaan op de voet. We wensen alle olympiërs van TeamNL heel veel succes in Milaan en Cortina", schrijven Willem-Alexander en Máxima bij een bericht op sociale media. "We volgen jullie op de voet en kijken uit naar schitterende sportprestaties op het ijs, in de sneeuw en op de baan. Geniet van jullie deelname​."

Op een video die het Koninklijk Huis online deelt, is te zien hoe het koningspaar en prinses Amalia enthousiast stonden te applaudisseren en te zwaaien toen TeamNL voorbijliep tijdens de openingsceremonie in San Siro. Zaterdag brengt het gezelschap een bezoek aan het olympisch dorp.