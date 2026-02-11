Dat ijsdansduo Piper Gilles/Paul Poirier momenteel op een medailleplaats staat op de Olympische Spelen in Milaan mag een klein wonder heten. De twee Canadese waren bezig met hun uitvoering, toen het dreigde mis te gaan. Gelukkig greep de 34-jarige Gilles net op tijd in met een knap staaltje sneldenken én handelen.

De regels bij de jurysport op de Olympische Spelen zijn streng: elk foutje wordt afgestraft. Maar het optreden van Gilles en Poirier was nagenoeg perfect. De jury gaf een score van ruim 86 punten en daarmee pakten ze de voorlopig derde plaats, genoeg voor brons als ze die positie tot en met woensdagavond vast weten te houden. Maar het scheelde een stukje kleding of ze hadden buiten die top-drie gestaan in Milaan.

Stukje stof

Tijdens hun ritmische dans tijdens het kunstschaatsen ging het mis. Er liet een stukje stof los van de kleding van Gilles haar mannelijke partner. In een razendsnelle ingreep ving ze het stukje stof op en stopte het al dansend achter haar rug in haar jurk. Daarmee voorkwam ze een heel punt aftrek, want zo staat het in de regels geschreven: als een kledingstuk het ijs raakt, gaat er een punt af.

Misser was fataal geweest

Aangezien het vierde koppel van de virtuele tussenstand (Lilah Fear en Lewis Gibson uit Groot-Brittannië) binnen een punt van de twee Canadese staat, was het 'fataal' geweest als Gilles het stukje stof niet had gevangen. Even dreigde het te mislukken, toen het om haar been heen fladderde, maar door een goede hand-oog-coördinatie ving ze het op en kon ze voorkomen dat het op het ijs terechtkwam.

Nog 1 dans verwijderd van brons

Woensdagavond 11 februari is de vrije kür in het kunstschaatsen en kan het Canadese paar de bronzen medaille veiligstellen. De twee koppels boven Gilles en Poirier hebben een flinke voorsprong van respectievelijk ruim 3,5 punt en precies vier punten.