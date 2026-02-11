Lindsey Vonn is al dagen het onderwerp van gesprek op de Olympische Spelen in Milaan en daar springt menigeen graag op in. Maar journalist Greg Graber gaat volgens zijn directe collega bij USA Today veel te ver in zijn column over het ski-icoon. Nancy Armour noemt hem zelfs een vrouwenhater. Maar ook Lindsey Vonn zelf laat nu van zich horen.

De 41-jarige Vonn zag ook wat Graver allemaal over haar schreef in zijn column bij USA Today. Ze reageerde meteen op social medium X op het bericht van haar landgenoot. Hoewel hij zijn post snel weer verwijderde, hadden veel fans al genoeg gezien. "Het spijt me Greg, maar dit is een hele rare column. Mijn pijn en lijden zijn de redenen waarom ik besloot mee te doen? Ik zoek naar een betekenis? Neem ik risico vanwege mijn leeftijd? Die leeftijdsdiscriminatie ben ik spuugzat."

'Misschien moet je daar eens kijken'

Vonn verwijt de journalist dat hij niks van het skiën en haar weet. "Mijn leven draait niet om het skiën, ik ben gewoon een vrouw die van skiën houdt. Ik heb geen probleem met wie ik ben. Ik weet precies wie ik ben. Ik was zes jaar pensioen en heb een geweldig leven. Ik ski niet voorbij mijn hoogtepunt, zoals jij aangeeft. Misschien moet je eens kijken naar de wereldbekerstanden. Volgens mij zal het je verbazen wie er bovenaan staat", doelt ze op zichzelf.

'Neerbuigend'

Na het commentaar en de duizenden fans die hun afschuw uitten over de column van Graber, besloot Grabers collega Armour zelf haar column te besteden aan het corrigeren van haar collega. En dat doet ze in niet mis te verstane woorden. "Jouw Lindsey Vonn-mening is vrouwonvriendelijke troep en hou je maar lekker voor jezelf", richt ze zich rechtstreeks tot Graber. "Ik ben geen dokter, maar ik kan met vertrouwen zeggen dat Grabers mening over Vonn slecht-geïnformeerd, neerbuigend en vrouwonvriendelijk is."

Vrouwenhaat

Armour weet waar ze het over heeft, want ze volgt al jaren het skiën voor USA Today en weet als geen ander hoe ze als vrouw soms moet opboksen tegen 'vrouwenhatende' mannen. "Is Graber ook bezig om LeBron James naar een pensioen te schrijven? Ik betwijfel het. Dat is het grote probleem met Graber's column en het is iets wat elke vrouw helaas zal herkennen. Zonder enige expertise en ervaring voelen te veel mannen zich vrij om de lichamen, beweegredenen, motivatie en acties van vrouwen te bekritiseren. Zij denken alles beter te weten en eisen van vrouwen om hun mening te geven."