De crash van Lindsey Vonn is uitgegroeid tot misschien wel hét gespreksonderwerp van deze Winterspelen. De 41-jarige Amerikaanse zag haar olympische rentree eindigen in een harde val en ziekenhuisbezoek, maar krijgt nu steun van niemand minder dan Arnold Schwarzenegger.

De wereldberoemde acteur en voormalig gouverneur van Californië liet duidelijk van zich horen in de discussie rond Vonn. Waar critici zich afvragen of haar comeback op deze leeftijd nog wel verstandig was, wijzen zij op het feit dat Lindsey Vonn ondanks een gescheurde kruisband, meerdere kneuzingen in haar knie en schade aan de meniscus toch aan de start verscheen. Het ging echter gruwelijk mis, waarna ze hard ten val kwam en naar het ziekenhuis moest worden afgevoerd. Schwarzenegger kiest desondanks resoluut haar kant.

'Ware grootsheid bereik je niet zonder risico'

Volgens hem draait topsport om durven dromen en risico’s nemen. Hij noemt Vonn een voorbeeld van moed, juist omdat ze ondanks alles toch onder de vijf ringen verscheen. "Ware grootsheid bereik je niet zonder risico", benadrukte de wereldberoemde acteur.

En hij ging nog een stap verder. Ondanks het uitblijven van een medaille vindt Schwarzenegger dat Vonn niets te verwijten valt. "Ze komt als kampioen thuis", stelde hij. Niet vanwege een podiumplek, maar vanwege haar lef om opnieuw alles te geven.

Duidelijke boodschap van Arnold Schwarzenegger

Voor mensen die haar comeback onverantwoord noemen, had Schwarzenegger een scherpe boodschap. Hij riep hen op om geen 'verliezers' te zijn die vanuit de schaduw haat verspreiden. Wie geniet van het falen van een ander, moet volgens hem vooral naar zichzelf kijken.

Volgende domper

De Amerikaanse ploeg kreeg ondertussen nóg een klap te verwerken. Ook Mikaela Shiffrin zag een medaillekans op dramatische wijze verdwijnen. De meervoudig olympisch kampioene gold als topfavoriet in de teamcombinatie, maar kende op de slalom een zeldzame off-day. Waar goud lonkte, eindigde het duo uiteindelijk naast het podium.

Zo stapelen de tegenvallers zich op voor de Verenigde Staten. Eerst de harde val van Vonn, daarna het mislopen van een vrijwel zekere medaille door Shiffrin. Waar de Amerikaanse skivrouwen jarenlang bijna garant stonden voor olympisch succes, wordt de ploeg geplaagd door tegenslagen.