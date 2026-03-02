Skilegende Lindsey Vonn heeft haar medische team in het zonnetje gezet. Dankzij de inzet van een team van artsen, fysiotherapeuten en andere specialisten kon de Amerikaanse alpineskiester naar eigen zeggen 'nog één keer' haar droom najagen.

De Olympische Winterspelen liepen uit in een drama voor alpineskiester Vonn. De 41-jarige Amerikaanse kwam hard ten val tijdens de olympische afdaling, waarna ze een been brak en een zwaar revalidatietraject inging. Vier operaties redde haar van een beenamputatie.

Vonn begon al met een knieblessure aan de Olympische Winterspelen en kreeg achteraf dan ook kritiek over haar deelname. Toch heeft ze zelf geen spijt van haar keuze om aan de olympische afdaling te starten. Op Instagram stond ze dan ook stil bij het medische team om haar heen dat ervoor zorgde dat Vonn aan de Spelen kon deelnemen.

'Jullie zijn de reden'

Vonn deelde een video van een partner van het Amerikaanse medische team rond de Olympische ploeg. In het onderschrift benoemde ze specifiek de namen van de personen binnen het team die er volgens haar voor gezorgd hebben dat ze - ondanks haar blessure - kon deelnemen aan de Spelen.

'Dokter Tom Hackett die mijn been redde, dokter Roche die mijn gedeeltelijke knieprothese maakte, het herstellen van gescheurde gewrichtsbanden, fysiotherapie en revalidatie... mijn artsen en medisch team zijn de reden dat ik dit jaar en gedurende mijn hele carrière heb kunnen doen wat ik heb gedaan. Jullie zien het eindresultaat: op 41-jarige leeftijd ben ik teruggeklommen naar de nummer 1-positie op de wereldranglijst', schrijft Vonn bij de video.

'Gezamenlijke inspanning'

'Jullie zien niet alle uren die mijn medisch team in mijn herstel heeft gestoken', deelt Vonn met haar volgers op Instagram. 'Zelfs tijdens de Olympische Spelen, met een gescheurde kruisband, werkten Lindsay Winninger en Lorenzo Gonzalez dag en nacht om mijn knie weer klaar te maken voor de wedstrijden.'

'Jullie zagen mij niet om half tien 's avonds in het zwembad fysiotherapie doen', gaat de 41-jarige alpineskiester verder. 'Het is letterlijk een gezamenlijke inspanning en ik ben iedereen daar ontzettend dankbaar voor! Dank jullie wel dat jullie je hart en ziel in mij hebben gestoken. Dank jullie wel dat jullie me nog één keer mijn dromen hebben laten najagen.'