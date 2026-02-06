Lindsey Vonn kreeg vlak voor de Olympische Winterspelen het verschrikkelijke nieuws dat ze haar kruisband gescheurd heeft. De 41-jarige skilegende weigerde echter bij de pakken neer te zitten. Vonn gaat alsnog van start en op social media duiken beelden op van haar bizarre training.

Vonn besloot op 41-jarige leeftijd een comeback in het skiën te maken na enkele jaren afwezigheid. De Amerikaanse won al eens olympisch goud op het onderdeel afdaling tijdens de spelen van Vancouver in 2010. Vonn wilde nog één keer schitteren op het allerhoogste podium. Ze bereidde zich voor en deed veel trainingwedstrijden, tot het vlak voor de spelen mis ging op zo'n afdaling.

Tijdens een afdaling in Crans Montana kwam Vonn hard ten val. Ze wist de finish nog wel te halen, maar uiteindelijk moest ze met de helikopter afgevoerd worden. Op een persconferentie enkele dagen na de val, maakte Vonn bekend dat ze haar kruisband gescheurd heeft. Slecht nieuws dachten de fans, maar de skilegende bleef strijdbaar. Vonn wil ondanks haar horrorblessure van start gaan op de spelen in Milaan en Cortina d'Ampezzo en is vol in training om zo goed mogelijk aan de start te verschijnen.

Trainingsvideo

Via haar Instagram geeft Vonn een inkijkje in haar bizarre trainingsroutine na het oplopen van haar blessure. Zo is ze op een hoog tempo aan het squatten en is te zien dat ze met een aantal oefeningen al veel kan steunen op de kruisband. "Haar hardheid is echt van een ander niveau", concludeert een fanaccount van Team USA op X. Voor Vonn moet het zondag allemaal gebeuren. Dan staat de afdaling voor vrouwen op het programma tijdens de spelen in Milaan en Cortina d'Ampezzo. Als ze aan de start verschijnt, dan zal het voor de Amerikaanse haar vijfde deelname aan de Olympische Spelen worden.