Topskiester Lindsey Vonn (41) is zich ondanks een gruwelijke val aan het opmaken voor haar vijfde Olympische Spelen. Maar wie is deze Amerikaanse ski-diva, die in het verleden een relatie had met golficoon Tiger Woods en een sensationele comeback maakte in de topsport na ernstige blessureleed, precies?

Vonn, geboren in de Amerikaanse staat Minnesota, liet haar skitalent al op jonge leeftijd zien. Op haar zestiende debuteerde ze al in de wereldbeker alpineskiën in het jaar 2000. Negen jaar later werd Vonn voor het eerst wereldkampioen; zowel op de afdaling als op de Super-G.

Skigrootheid

Die jaren daarna domineerde Vonn de wereld van het alpineskiën. Zo eindigde ze viermaal als beste in het algemeen klassement van de wereldbeker. Verder won ze in totaal 84 wereldbekerwedstrijden, geen enkele skiester won er meer. Als kers op de taart kroonde de Amerikaanse zich in 2010 tot olympisch kampioen op de afdaling.

De goede prestaties van Vonn leverde haar ook successen op buiten de skipiste. Zo is ze een gerespecteerde ondernemer. Ze haar eigen skikledinglijn, investeerde in meerdere sportteams, waaronder voetbalclubs, en richtte haar eigen foundation op. Daarnaast schuwde de skiester de media niet. Zo was ze vaak te zien op tv als bekende persoonlijkheid en stond ze meerdere malen op de cover van magazines.

Veelbesproken relatie

Wat ook bijdroeg aan haar populariteit was haar veelbesproken relatie met golficoon Tiger Woods. Voor die relatie was Vonn vier jaar lang getrouwd met collega-skiër Thomas Vonn. Vandaar haar achternaam, haar oorspronkelijke naam was Lindsey Kildow.

Na haar geklapte huwelijk ontmoette ze Woods in 2012. Uiteindelijk hadden de twee sportgrootheden een relatie van 2013 tot en met 2015. Na die veelbesproken relatie had Vonn nog enkele liefdes. Met een was ze zelfs verloofd, namelijk met de Canadese ijshockeyer Pernell-Karl Sylvester Subban. Maar die relatie liep uiteindelijk spaak voor het geplande trouwerij in 2020. Nadat haar laatste relatie met Diego Osorio in februari 2025 stuk liep. Ze kondigde dan ook aan uit te kijken naar een vrijgezel bestaan op de Spelen.

i Tiger Woods, Lindsey Vonn ©Getty Images

Sensationele comeback

Naast haar liefdesleven ging het op de skipiste in 2019 ook minder met Vonn. De Amerikaanse kampte tijdens haar loopbaan met een tal van serieuze blessures. Zo had ze meerdere hersenschuddingen en botbreuken opgelopen als topsporter. Vooral problemen met haar knie speelde Vonn parten. Daarom kondigde ze in 2019 haar afscheid van de skisport aan. Datzelfde jaar won ze nog een bronzen medaille op het WK, waardoor ze met een leeftijd van 34 de oudste skiester ooit werd met een WK-medaille.

Na haar afscheid onderging Vonn in 2024 een operatie waardoor ze een kunstknie kreeg. Hierdoor kan ze weer helemaal pijnvrij skiën, waarna de Amerikaan een sensationele comeback aankondigde. Een jaar later liet Vonn zien nog steeds tot de beste van de wereld te behoren, nadat ze een wereldbekerwedstrijd won in het Zwitserse St. Moritz.

Deelname Spelen ondanks gescheurde kruisband

Nu is de skilegende zich dus aan het opmaken voor hij vijfde Spelen. Dit gaat echter niet zonder slag of stoot. In de voorbereiding van de Winterspelen in Milaan-Cortina, tijdens een wereldbekerwedstrijd, scheurde Vonn haar kruisband af na een serieuze crash. Ondanks deze ernstige blessure besloot de Amerikaanse gewoon aan de start te verschijnen van het grootste sportevenement. Met ondersteuning van een brace gaat de 41-jarige Vonn op voor een absolute stunt door op jacht te gaan naar haar vierde olympische medaille. Mocht ze dit bereiken, wordt Vonn de oudste skiër die ooit een medaille wint op de Olympische Spelen.