Jens van 't Wout is dé man van de eerste dagen van het shorttracktoernooi op de Olympische Spelen in Milaan. Na zijn winst op de 1000 meter en de bijbehorende gouden medaille was hij voor even de held van Nederland. Nu is de 1500 meter in volle gang, met alleen nog Jens van 't Wout door naar de halve finales.

Van 't Wout ging in zijn kwartfinale vrolijk verder met waar hij gebleven was. Hij zag de oud-olympisch kampioen Xiaojun Lin uit China achter zich vallen en besloot het zekere voor het onzekere te nemen. De Nederlander reed hard op kop en liet zich niet meer passeren. Als eerste kwam hij over de finish en dus is hij later op zaterdagavond terug voor de halve finales. Itzhak de Laat mocht de kwartfinales openen, maar viel erg tegen en werd vijfde in zijn 'heat'. De shorttracker stopt na dit seizoen met zijn sport en kon dat individueel niet bekronen.

Debutant Friso Emons

Debutant Friso Emons mocht de kwartfinales afsluiten en deed dat op het oog perfect. Hij finishte zijn heat als tweede en was dus op papier door. Hij was echter betrokken bij een valpartij en kreeg van de jury slecht nieuws. De Nederlander, die een relatie heeft met voormalig kunstschaatsster Niki Wories, kreeg een straf en werd uit het 1500 meter-toernooi gehaald. Met zijn actie hielp hij Van 't Wout wel. De grootste sensatie was het (uit)vallen van Jongun Rim, die op de 1000 meter nog brons pakte. Hij ligt er dus al uit en krijgt geen 'advancement'.

Ook vrouwen in actie

Rondom de 1500 meters komen ook de vrouwen nog in de baan. Selma Poutsma, Xandra Velzeboer en Michelle Velzeboer moeten door de heats van de 1000 meter zien te komen. Olympisch kampioene Xandra overleefde haar heat en zien we volgende week terug op de finale-avond. Selma Poutsma viel en haalde het niet. Michelle Velzeboer moet nog in actie komen en daarna moeten de vrouwen ook nog de relay rijden om zich plaatsen voor de finale, die ook volgende week op het programma staat. TeamNL staat in de eerste halve finale tegen Amerika, Italië en Frankrijk. De beste twee landen gaan naar de A-finale.