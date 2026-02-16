Dubbel feest voor Xandra Velzeboer bij het shorttracken. Ze won eerder al de 500 meter op de Winterspelen en pakte maandag ook het goud op de 1000 meter. Dat levert de shorttrackster ook een bak aan prijzengeld op. Door een nog vrij nieuwe regel pakt zij meer dan elke andere Nederlandse olympisch kampioen in Milaan.

Velzeboer revancheerde zich met haar eerste gouden medaille voor haar val in de halve finale op de gemengde aflossing. Nederland liep daardoor een finaleplaats en een mogelijke medaille mis. Velzeboer liet na de val haar tranen de vrije loop, maar sindsdien heeft ze alleen nog maar mogen huilen van geluk.

Dubbelslag

Op de 500 meter liet ze zien waarom ze de beste is. Velzeboer reed samen met de Nederlandse Selma Poutsma de finale. Laatstgenoemde viel in de openingsbocht, waardoor de start over moest. Het deerde Velzeboer niet, want ze schaatste met overmacht naar haar langverwachte gouden medaille. Eerder op de avond scherpte ze het olympisch én het wereldrecord aan. Dat laatste hoogtepunt levert haar meer geld op dan de rest van TeamNL.

Velzeboer was nog niet bekomen van haar eerste gouden medaille of er kwam alweer een tweede bij. Ze bleek na de 500 meter ook de beste op de 1000 meter. Deze keer reed ze niet de hele race op kop, maar pakte ze precies op het juiste moment de leiding en reed ze daarna overtuigend naar de winst. Opnieuw was de vreugde enorm bij Velzeboer en bij haar Nederlandse collega's langs de kant.

Prijzengeld Xandra Velzeboer

De gouden medailles zal Velzeboer voor eeuwig koesteren. Vanuit NOC*NSF wacht er nog een mooie beloning. Een olympische titel op de Winterspelen levert namelijk 30.000 euro op. Een lekker bedrag voor Velzeboer.

Helaas voor haar wordt er per atleet slechts één keer een bonus uitgekeerd en dus is haar tweede gouden medaille in feite niets waard. Het is in Milaan direct ook de laatste keer dat de Nederlandse sportkoepel geld uitkeert voor eremetaal op de Olympische Spelen.

Nieuwe regel levert Velzeboer extra bonus op

Velzeboer krijgt dus net als Jens van 't Wout, Femke Kok en Jutta Leerdam, de andere Nederlandse olympische kampioenen in Milaan, dat bedrag van 30.000 euro vanuit NOC*NSF, maar toch gaat zij met meer prijzengeld dan de andere drie naar huis door een nieuwe regel.

Bonus voor wereldrecord

Schaatsunie ISU besloot afgelopen jaar namelijk om rijders te belonen voor het rijden van een wereldrecord. Dat geldt voor zowel het langebaanschaatsen als het shorttrack. Door haar wereldrecord in de halve finales van de 500 meter krijgt Velzeboer een speciale ring én ook nog eens een bonus van 5.000 dollar. Dat is ongeveer 4220 euro.