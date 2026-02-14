Friso Emons dacht op zijn dooie akkertje de halve finales van de 1500 meter gehaald te hebben, maar hij hoorde na de finish dat hij met een straf had gekregen en moest zo zijn olympische debuut al vroegtijdig afbreken. De Brabander hielp met zijn bestrafte beuk wel Jens van 't Wout.

Emons zag de Oekraïner Oleh Handei langszij komen en moest in de tweede helft zorgen dat hij hem inhaalde. Bij die manoeuvre beukte hij met zijn schouder tegen het hoofd van de Oekraïner, die daarbij zijn evenwicht verloor en uit de race gleed. Hij nam in zijn val de Italiaan Pietro Sighel mee, die daardoor ook uitgeschakeld was. "Echt balen", zegt NOS-analist Cees Juffermans na afloop van de straf voor Emons. "Maar het is wel helemaal terecht, want dit is gewoon onhandig van Emons."

Geen toevoeging Sighel

Dat Sighel eruit vloog door de actie is extra zuur voor de Italiaan. Op de 1000 meter werd hij al buiten zijn eigen schuld getorpedeerd en kon hij niet meedoen om de medailles. Bij de 1500 meter herhaalde dat drama zich op onfortuinlijke wijze. Omdat hij op plek drie reed ten tijde van het ongelukje, werd hij ook niet meer toegevoegd aan de halve finales. De jury maakte vlak voor de start van de 1500 meter bekend dat alleen de nummers 1 en 2 tijdens een race op een zogeheten 'advancement' konden rekenen. In het zure geval voor het thuispubliek is Sighel dat dus niet. De Oekraïner Handei dus wel, omdat hij op plek twee uit de race werd gebeukt.

Jens van 't Wout 'geholpen'

Emons eindigde de race nog wel als tweede en was daarmee geplaatst voor de halve finales, maar bij het passeren van de streep oogde hij al wetend dat hij risico liep. Na juryberaad werd Emons uit het 1500 metertoernooi gehaald en gingen in zijn kwartfinale Steven Dubois, Brandon Kim, Daniil Eybog en Handei door. Jens van 't Wout is daarmee de enige Nederlander in de halve finales. Hij is wel geholpen met de uitschakeling van Sighel in de kwartfinales, want de Italiaan was een kanshebber voor een medaille. Van 't Wout, William Dandjinou, Felix Roussel, Min Dong Shin en Long Sun zijn ook door.