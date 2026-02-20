Suzanne Schulting komt vrijdag als shorttrackster in actie op de Winterspelen. Ze treft meteen een pikante tegenstander, namelijk landgenote en tweevoudig olympisch kampioene Xandra Velzeboer.

Velzeboer en Schulting komen beiden in de vijfde kwartfinale in actie. De beste drie uit elke kwartfinale en drie snelste vierde plekken gaan door naar de halve finales. Ze kunnen zich dus nog steeds allebei plaatsen voor de volgende ronde.

Michelle Velzeboer komt ook in actie op de 1500 meter. Zij start in de eerste kwartfinale. Er worden zes kwartfinales verreden met elk zes shorttrackers.

Xandra Velzeboer heeft al twee gouden plakken bemachtigd op de Spelen in Milaan. Ze werd eerste op de 500 en 1000 meter. Schulting komt vrijdag voor het eerst in actie in het shorttrack. Ze reed wel al de 1000 meter langebaan, maar deed niet mee in de strijd om de medailles.

Schulting heeft al drie gouden medailles gewonnen als shorttrackster. Ze won in 2022 op de 1000 meter en 3000 meter aflossing. In 2018 pakte ze ook de titel op de 1000 meter.

Relay

Schulting werd gepasseerd voor de relay woensdagavond. Bondscoach Niels Kerstholt koos voor hetzelfde team als in de halve finale met de zusjes Velzeboer, Selma Poutsma en Zoë Deltrap. De aflossing eindigde in een drama voor Nederland. Michelle Velzeboer kwam ten val en daardoor liep de ploeg een medaille mis.