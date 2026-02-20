Shorttrackster Xandra Velzeboer kent met twee gouden medailles op de 500 en 1000 meter geweldige Winterspelen, maar haar jongere zusje Michelle zal met gemengde gevoelens terugkijken op het toernooi in Milaan. Ze zag haar zus schitteren, maar zelf kende ze sportief een paar dramatische afstanden. De 1500 meter op vrijdag werd ook een deceptie.

Bij shorttrack wordt er zeer geregeld gevallen en daar weet Michelle Velzeboer helaas alles van op de Spelen. Op de gemengde aflossing zag ze haar zus Xandra vallen en het jongere zusje bleef dat lot in andere wedstrijden niet gespaard. Ze viel op de 500 meter al in de B-finale en in de finale van de vrouwenaflossing ging ze ook tegen het ijs waardoor een medaille in rook op ging.

Wéér ten val

Op de 1000 meter haalde Velzeboer de finale niet en dus had ze vrijdag nog één kans op een verrassing op de 1500 meter. Dat is niet haar favoriete afstand en in de kwartfinale ging het al mis. Ze streed om de derde plaats, maar kwam na een fel duel met een Chinese opponente ten val. Wéér ging ze dus onderuit en eindigde een afstand voor haar in een deceptie.

Waar er na de vrouwenaflossing tranen vloeiden, leek het nu eerder berusting te zijn bij Velzeboer. Voor haar zitten de Spelen er op. Zus Xandra won eerder de 500 en 1000 meter en dat feest vierde Michelle ondanks de sportieve pech dolgelukkig mee. Ook de medailles van Jens en Melle van 't Wout werden volop gevierd.

Toetje bij het shorttrack

Voor zus Xandra is er nog een smaakvol toetje. Ze rijdt net als Michelle de 1500 meter, net als Suzanne Schuling. De vrijdagavond is de laatste avond shorttrack op de Spelen. De mannen rijden ook nog de finale van de aflossing.