Nederland won donderdag al een zilveren medaille op het langebaanschaatsen, maar 's avonds liggen er kansen bij het shorttrack. Xandra Velzeboer, Michelle Velzevoer en Selma Poutsma jagen tijdens de Winterspelen in Milaan op eremetaal. Op de 500 meter zijn ze doorgedrongen tot de halve finales en dus zijn ze nog kansrijk voor goud, zilver en brons. Volg de verrichtingen hier live!

De Nederlandse shorttracksters wisten zich dinsdag doodeenvoudig te plaatsen voor de kwartfinale. In de heats waren Xandra Velzeboer, Michelle Velzeboer en Selma Poutsma overtuigend.

Zusjes Velzeboer naar halve finales

Xandra Velzeboer kwal als eerste Nederlandse in actie in de kwartfinales en maakte meteen een statement. De Nederlandse reed het olympisch record van Suzanne Schulting aan diggelen: 41.583. Haar zusje Michelle Velzeboer had wat meer moeite, al lag dat niet aan haarzelf. Ze moest uiteindelijk vier keer opnieuw starten, maar het ticket voor halve finales telt. Velzeboer werd tweede in haar head.

Nederland kwam tot de perfecte score in de kwartfinales, want ook Selma Poutsma ging verder. Ze ging vliegensvlug van start, maar zag nog twee tegenstanders passeren. Gelukkig voor Poutsma was ze wel snel genoeg qua overige tijden om zich bij de laatste tien te scharen.

Ontknoping later op de avond

De halve finales zijn vanaf 21.00 uur. De eindstrijd wordt rond 21.30 uur verreden. Shorttrackers zijn dat overigens gewend, want ze komen vaak in korte tijd meermaals in actie. Xandra Velzeboer geldt als een van de topfavorieten. Ze is drievoudig wereldkampioen op deze afstand, daarnaast was ze dit seizoen meermaals de sterkste tijdens de World Tour-wedstrijden.

Drama op mixed relay

Op dinsdag vond naast de eerste individuele races ook de mixed relay plaats. Nederalnd was daar een van de favorieten voor het goud, maar het ging vreselijk mis in de halve finale. Xandra Velzeboer viel en daardoor ging een finaleplaats en dus medaillekans in rook op. Met een olympisch record in B-finale sloot Nederland het onderdeel af met een strakke tijd en dus de wetenschap dat er veel meer in zat. Zeker Xandra Velzeboer zal dus op de 500 meter uit zijn op revanche.