Jens van 't Wout is op sensationele manier eerste geworden op de 1000 meter shorttrack voor mannen tijdens de Olympische Winterspelen in Milaan. Na een bijzonder spannende finale veroverde de Nederlander goud. Teun Boer moest het doen met een plek in de B-finale en werd daar tweede. Eerder won Xandra Velzeboer goud bij de vrouwen op de 500 meter.

Lange tijd lag Van 't Wout op koers om tweede te worden tijdens de finale, maar net voor de eindstreep zette hij de aanval op zijn voorganger in, dankzij een perfecte timing wist hij daardoor net aan met zijn schaats als eerste de finish te passeren. Het scheelde 28 duizendsten van een seconde.

De Chinees Lon Sun werd tweede en de Zuid-Koreaan Jongun Rim derde. Teun Boer strandde in de halve finales, waar hij vierde werd. Hij werd vervolgens tweede in de B-finale. Vlak voor de zege van Van 't Wout ging Xandra Velzeboer met het goud aan de haal op de 500 meter bij de vrouwen.

Beelden: Eurosport/HBO Max

Van 't Wout debuteert in olympische finale, Boer strandt

In de halve finale kwam Boer er niet aan te pas. In tegenstelling tot de kwartfinales, speelde hij dit keer geen tactisch spel. Hij kwam als vierde over de streep en moest het doen met een plek in de B-finale. Daar werd hij uiteindelijk tweede.

Van 't Wout kwam in de tweede halve finale in actie. Hij kwam na een chaotische race, met een valpartij van Felix Roussel, als tweede over de streep en staat dus - voor het eerst in zijn leven - in de finale van de 1000 meter op de olympische spelen.

Teun Boer dankzij diskwalificatie concurrent door

Teun Boer beet het spits af voor de Nederlandse mannen, die door de uitloop bij de vrouwen iets later dan gepland van start gingen. Boer kwam als vierde over de finish. Er ontstond daarvoor echter een duel tussen de Nederlander en Daeheon Hwang, waar de jury over in beraad ging. Die diskwalificeerde de Zuid-Koreaan, waardoor Boer alsnog doorgaat naar de halve finales.

Na de derde race werd de Italiaanse favoriet Pietro Sighel gediskwalificeerd. Dat zorgde voor onvrede bij het thuispubliek, dat begon te fluiten. Jens van 't Wout kwam tijdens de laatste rit in actie. Hij nam direct de leiding. Net voor de eindstreep werd het nog even spannend, maar de Nederlander wist nog net als eerste de finish te passeren.

Klasse apart

Van 't Wout was in de heats dinsdag al een klasse apart. Daar kwam hij geen moment in de problemen en trok hij de vorm van het sterke EK, waar hij meerdere titels won, door. Ook Teun Boer ging door. Hij eindigde als derde in zijn race, maar was snel genoeg voor een plek in de kwartfinale.