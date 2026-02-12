Suzanne Schulting beleeft een bijzondere Olympische Winterspelen. Ze deed al mee aan de 1000 meter bij het langebaanschaatsen en is supporter van haar vriend Joep Wennemars. Maar Schulting doet ook mee aan een andere discipline, waar ze al drie gouden medailles won in het verleden. "Ze was echt weer aan het genieten."

Jarenlang domineerde Schulting het shorttrack, wat resulteerde in drie olympische titels (in 2018 en 2022). Ook waren er nog drie andere medailles op de Winterspelen. Toch koos ze mede vanwege een enkelblessure de laatste jaren voor de langebaan. Maar Schulting deed na een succesvol OKT schaatsen mee aan de NK shorttrack. Daar maakte ze zo'n indruk, dat ze door de KNSB werd opgeroepen in de shorttrackploeg.

Terugkeer bij haar oude liefde

Maandag kwam Schulting in actie bij het langebaanschaatsen. Ze speelde een bijrol tussen het geweld dat de gouden Jutta Leerdam en Femke Kok, die zilver pakte, lieten zien. Een dag later meldde ze zich bij de negen overige shorttrackers. Schulting doet mee aan de 1500 meter en hoopt op een plekje in de relayploeg.

Voormalig topshorttrackster Jorien ter Mors zag van dichtbij de aanwezigheid van Schulting in de Milano Ice Skating Arena. "Ze oogde ontspannen, er zat weer echt een glimlach op. En een sprankeling in haar ogen dat ze weer echt aan het genieten was. Dat heb ik niet meer echt gezien bij haar op de langebaan", vertelde ze bij de NOS.

"Opvallend vond ik ook haar kniehoeken, zo diep heeft ze niet meer gezeten op een 400 meter baan. Dat zegt wel dat dit echt thuis komen is voor haar, dat het shorttracken haar meer ligt", aldus Ter Mors. Die woorden deelde Cees Juffermans. "Je kon wel het gemak zien waarmee ze reed. Later in de training ging ze nog wat meer tempo doen, toen kon je wel zien dat het wat instabieler werd. Dat ben ik niet van haar gewend. Ze heeft nog wat tijd om te trainen. Ik ben super benieuwd wat ze gaan doen."

Veelbesproken comeback

Schultings deelname ging ten koste van Diede van Oorschot. Het was de vraag hoe de 28-jarige werd opgevangen in de normaal zo hechte groep. "Ze was wel even aan het praten met Xandra Velzeboer in het begin van de training. Halverwege zag je dat ze alleen op de boarding zat. Toen kwam nog wel even Niels Kerstholt naar haar toe. Dus je zag wel wat afstand. Maar volgens mij is het prima, het is niet dat ze niemand kent. Het is alleen even aftasten weer."