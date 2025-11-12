De regels van de Olympische Winterspelen zijn duidelijk: sporten die mee (willen) doen moeten op ijs of sneeuw te beoefenen zijn. Maar daar wil iemand van het Internationaal Olympisch Comité (IOC) verandering in brengen. De nieuwe voorzitter ziet in veldrijden en veldlopen een toevoeging voor de Winterspelen.

De federaties van wintersporten zien niets in de toevoeging van sporten als veldrijden en veldlopen aan de Winterspelen. Dat hebben de bonden van onder meer het schaatsen, skiën en het bobsleeën in een gezamenlijke verklaring laten weten.

Voorzitter Kirsty Coventry van het Internationaal Olympisch Comité (IOC) kondigde na haar aantreden in juni aan het programma van de Winterspelen onder de loep te nemen en richtte daarvoor een werkgroep op. De internationale wielerunie UCI en atletiekbond World Athletics meldden dit najaar dat ze een lobby waren gestart om het veldrijden en veldlopen op het programma van de Winterspelen van 2030 in Frankrijk te krijgen.

'De focus moet daarop'

De traditionele wintersporten laten weten geen voorstander te zijn van "fragmentarische voorstellen, zoals de toevoeging van niet-olympische onderdelen van zomersporten". "Wij geloven ten stelligste dat deze toevoegingen onze identiteit, ons merk en onze erfenis verzwakken", aldus de verklaring.

De federaties juichen innovatie toe, maar willen die toepassen op de eigen sporten. "Vernieuwing moet focussen op het ontwikkelen van de bestaande wintersporten, om zo meer publiek en deelnemers te bereiken", zegt Ivo Ferriani, voorzitter van de federatie van wintersporten.

Als voorbeeld noemt hij het onderdeel ski-alpinisme, dat op de Spelen van Milaan en Cortina volgend jaar voor het eerst olympisch is. Deze sport bestaat uit het beklimmen en afdalen van off-pisteroutes op lichte ski's.

Mathieu van der Poel

Om sporten als veldlopen en veldrijden op te kunnen nemen op de Winterspelen moet het olympisch charter worden aangepast. Dat schrijft voor dat sporten moeten worden gehouden op ijs of sneeuw. Beide sporten vinden af en toe wel plaats in de sneeuw. Mathieu van der Poel is de regerend en zevenvoudig wereldkampioen veldrijden.