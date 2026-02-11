Voor veel mensen is het hun grootste angst: van een metershoge skischans afspringen en tientallen meters door de lucht zweven. Voor Philipp Raimund werd het werkelijkheid. De Duitser vocht op de Winterspelen niet alleen tegen de zwaartekracht en zijn eigen hoogtevrees, maar sprong ook naar olympisch goud bij het schansspringen. Daarmee schreef hij één van de meest opmerkelijke verhalen van het toernooi.

Dat maakt zijn titel misschien nog wel indrukwekkender dan de afstand die hij aflegde. Raimund staat al jaren bekend als 'de schansspringer met hoogtevrees'. In een podcast gaf hij eerder openlijk toe dat hij boven op sommige schansen trillende benen krijgt. Vooral open roostervloeren op grote hoogte bezorgen hem angst. "Mijn benen beginnen te trillen als ik naar beneden kijk", vertelde hij destijds.

Schansspringer met hoogtevrees

Die angst was allesbehalve overdreven. In maart 2025 trok Raimund zich zelfs terug uit een wereldbekerwedstrijd in het skivliegen. Op de enorme 'Monster Hill' in Slovenië voelde hij dat hij de controle verloor. "Ik ga niet springen als ik er niet klaar voor ben", klonk hij toen eerlijk. Het zorgde voor twijfels over zijn mentale weerbaarheid op het hoogste niveau.

Achter de schermen werkte de Duitser met een mental coach aan zijn angst. De kern bleek onzekerheid te zijn: de gedachte dat er iets mis kon gaan. Stap voor stap zocht hij de confrontatie op met zijn vrees. Niet forceren, maar gecontroleerd opbouwen. Die aanpak betaalde zich uit op het moment dat het er écht toe deed.

Alles komt samen op olympische schans

Op de 'normale' schans in Milaan-Cortina klopte alles. Raimund produceerde twee ijzersterke sprongen, technisch zuiver en met overtuiging in de landing. Waar hij eerder sprak over trillende benen, straalde hij nu rust uit. Het leverde hem de hoogste score op én olympisch goud.

Op het podium kreeg hij gezelschap van Kacper Tomasiak, Gregor Deschwanden en Nikaido Ren, die het overige eremetaal verdeelden. Maar alle aandacht ging uit naar de Duitser, die zichtbaar overmand werd door emoties.

i Philipp Raimund won nog nooit een grote wedstrijd, maar staat nu met goud in zijn handen. ©Getty Images

Mentale overwinning

Toen zijn naam werd omgeroepen als olympisch kampioen, sprong Raimund juichend de lucht in. "Dit is de mooiste dag van mijn leven", zei hij na afloop. Zijn olympische titel was niet alleen een sportieve triomf, maar vooral een mentale overwinning. Juist in een discipline waar je iemand met hoogtevrees niet bovenaan de schans zou verwachten, maar Raimund overwon juist zijn grootste angst op het grootst mogelijke podium.