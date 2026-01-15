De wereld van het schansspringen werd onlangs opgeschrikt door een pikant schandaal. Noorse atleten wisten op opvallende wijze een voordeel te behalen uit hun op maat gemaakte pak. Daar wordt de bond nu hard voor gestraft.

De afgelopen jaren zijn wintersporten geteisterd door diverse schandalen, vaak gerelateerd aan uitrusting en pogingen van atleten om deze te manipuleren voor competitief voordeel. Zo gebruikten meerdere Noorse sporters, onder toezicht van coach Magnus Brevig, een naaimachine om pakken aan te passen in een hotelkamer.

Een opmerkelijke truc, maar het kan nog bizarder. De Duitse krant Bild onthulde namelijk dat een gebruikte methode het vergroten van het geslachtsdeel met hyaluronzuur is. Dit om een ruimer pak te krijgen, wat hen een aerodynamisch voordeel zou opleveren, waardoor ze verder kunnen springen.

Boete en schorsing

Daar zijn Brevig, zijn assistent-coach Thomas Lobben en materiaalman Adrian Livelten nu voor gestraft. Ze moeten zo'n 5400 euro boete betalen, en worden geschorst voor 18 maanden. Die schorsing is afgelopen jaar al ingegaan en dus staan zij nog tot de herfst van 2026 aan de kant.

Het drietal heeft inmiddels gereageerd op de straf in het Noorse medium VG. "We hebben altijd erkend dat we verkeerd hebben gehandeld en begrijpen dat er consequenties zijn", luidt het statement. “Tegelijkertijd voelt deze reactie disproportioneel en wreed in vergelijking met eerdere vergelijkbare situaties. We begrijpen niet waarom wij anders behandeld worden. Wij zijn de zondebokken voor een groter systematisch probleem."

Gedetailleerde regels

Gezien de enorme impact van verschillende pakken in een sport als schansspringen, heeft de Internationale Ski- en Snowboardfederatie (FIS) ook gedetailleerde regels opgesteld over hoe een pak eruit moet zien. Een te ruim of te kort pak biedt aerodynamisch voordeel voor de atleten. Daarom gebruikt de FIS een 3D-scanner om de ledematen van de springers te meten en zo perfect passende pakken te garanderen.