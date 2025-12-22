Kunstrijders Michel Tsiba en Daria Danilova mogen alsnog meedoen aan de Olympische Winterspelen. Dat heeft de NOC*NSF bekend gemaakt. Een historisch besluit, want nog nooit eerder deed een kunstrijpaar uit Nederland mee aan de Olympische Winterspelen.

Het kunstrijpaar Michel Tsiba en Daria Danilova mag alsnog deelnemen aan de Olympische Winterspelen in Milaan-Cortina. Het paar had niet voldaan aan de nationale eis om zich te kwalificeren, maar directeur topsport André Cats van sportkoepel NOC*NSF heeft het verzoek van schaatsbond KNSB om Tsiba en Danilova alsnog aan te wijzen ingewilligd. Het wordt de eerste keer dat een Nederlands kunstrijpaar meedoet aan de Winterspelen.

Cats heeft na het verzoek van de KNSB geoordeeld dat er sprake is van "bijzondere omstandigheden" en acht deelname "sporttechnisch verantwoord".

'Droom die werkelijkheid wordt'

Op zijn Instagram reageerde Tsiba vol trots op het nieuws dat hij met Danilova naar de spelen mag. " Dit is een droom die werkelijkheid wordt. We willen NOC*NSF en de KNSB bedanken voor hun begrip in onze situatie, maar vooral ook voor hun geloof in ons. We kijken vol vertrouwen en positiviteit uit naar de tweede helft van het seizoen. Daarnaast willen we iedereen, maar dan ook echt iedereen, bedanken voor jullie steun. We kunnen in woorden niet omschrijven hoeveel dit met ons doet en hoe erg we jullie support waarderen."

Nederlandse kunstrijders

Het is dus de eerste keer dat er een Nederlands duo in het kunstrijden aan de Olympische Winterspelen meedoet. Individueel kende Nederland wel een zeer succesvolle kunstschaatsster in Sjoukje Dijkstra. De schaatsster uit Akkrum deed meermaals mee aan de Olympische Spelen en won goud in Innsbruck in 1964 en zilver in Squaw Valley in 1960. Na die prachtige prestaties was Dijkstra lange tijd de enige Nederlander die goud op de Olympische Winterspelen pakte in een onderdeel dat geen langebaanschaatsen was. Die eer werd in 2010 overgenomen door Nicolien Sauerbreij in het snowboarden. Dijkstra overleed in 2024 op 82-jarige leeftijd.