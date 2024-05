Droevig nieuws: olympisch kampioene kunstrijden Sjoukje Dijkstra (82) overleden

Sjoukje Dijkstra is op 82-jarige leeftijd overleden. Dat bevestigt haar dochter Katja Kossmayer in een bericht op Facebook. Dijkstra was de eerste Nederlandse ooit die goud won op de Olympische Winterspelen.

'Lieve allemaal, met heel veel pijn en verdriet heb ik afscheid moeten nemen van mijn lieve moeder Sjoukje Kossmayer Dijkstra. Mijn moeder en ik waren mooi samen tot het eind', vertelt de dochter van de kunstrijder in een emotionele post op Facebook. Dijkstra werd 82 jaar geleden geboren in het Friese Akkrum. Ze bouwde in haar carrière een enorme prijzenkast op, waaronder het winnen van olympisch goud. Eind februari overleed ook haar goede vriendin en mede-kunstschaatsster Joan Haanappel op 83-jarige leeftijd.

Olympische Winterspelen

Dijkstra kende haar gloriejaar op de kunstschaatsen in 1964, toen ze goud pakte op de Olympische Spelen in het Oostenrijkse Innsbruck. Daarmee werd ze de eerste Nederlander ooit die een gouden medaille pakte op de Olympische Winterspelen. In 1952 pakte schaatser Kees Broekman al een schaatsmedaille op de vijf kilometer tijdens de Spelen in Oslo, maar dat was een zilveren. Dijkstra wordt nog altijd gezien als één van de grootsten in de Nederlandse sportwereld en één van de grondleggers van het Nederlandse schaatsen.

Talenten

Als kunstschaatsster stond Dijkstra niet bekend om haar elegantie en sierlijkheid, maar om de kracht die haar sprongen uitstraalden. De Nederlandse werd van 1959 tot 1964 de beste van het land, van 1960 tot 1964 pakte ze ook de Europese titel en van 1962 tot 1964 werd ze ook de beste van de wereld. Dijkstra werd voor haar prestaties zelfs geridderd in de Orde van Oranje-Nassau. Ze schaatste tot 1972 nog voor Holiday on Ice en in 2005 kreeg ze de Fanny Blankers-Koen trofee, waarmee ze werd onderscheden als een van de grootste sporters die ons land ooit heeft gekend.