Kunstrijders Daria Danilova en Michel Tsiba door naar vrije kür op WK

Het Nederlandse paar Daria Danilova en Michel Tsiba heeft zich geplaatst voor de vrije kür op het WK kunstrijden in Montreal. In deze laatste ronde zullen zij donderdag meedoen voor de medailles.

De Nederlandse paarrijders behaalden in de korte kür een puntenaantal van 59,07 en dat was ruim voldoende om deeel uit te maken van de beste twintig paren die de vrije oefening mogen schaatsen. In die kür worden ook de medailles verdeeld.

Danilova is van Russische afkomst, maar kreeg onlangs een Nederlands paspoort. Daardoor is ze samen met haar partner Tsiba een kandidaat voor deelname aan de Olympische Spelen van 2026. De kunstrijders werden begin dit jaar achtste bij het paarrijden op de EK. Op de WK van een jaar geleden in het Japanse Saitama eindigden ze op de dertiende plaats.