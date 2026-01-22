Nederland telt veel schaatsers en shorttrackers op de Olympische Winterspelen in Milaan. Maar er is ook één kunstschaatspaar: Daria Danilova en haar vriend Michel Tsiba. Danilova werd geboren in Rusland, maar is inmiddels een Nederlandse. Door het warme ontvangst wil bij haar historische deelname iets terug doen aan haar nieuwe thuisland.

De 23-jarige Danilova en vijf jaar oudere Tsiba doen voor het eerst mee aan de Olympische Spelen. Het koppel hoorde tussen de feestdagen door dat ze naar Milaan mogen. Danilova en Tsiba schrijven daarmee geschiedenis, want nog nooit ging een Nederlands kunstschaatskoppel naar de Spelen. Het duo voldeed niet aan de nationale eis voor kwalificatie, maar een verzoek van schaatsbond KNSB werd door sportkoepel NOC*NSF ingewilligd.

"Dit is een droom die werkelijkheid wordt. We willen NOC*NSF en de KNSB bedanken voor hun begrip in onze situatie, maar vooral ook voor hun geloof in ons", reageerden Tsiba en Danilova destijds op Instagram.

Verliefd op schaatspartner en Nederland

Danilova kwam toevallig in aanraking met Nederland, toen een van haar coaches haar koppelde aan de Russisch-Nederlandse Tsiba. "Ik wilde hem een knuffel geven", lacht de kunstschaatsster in gesprek met Schaatsen.nl over de eerste ontmoeting, "maar hij stak zijn hand uit." In het begin was het vooral een professionele samenwerking, daarna volgden vlinders in de buik. "Het was eerst heel vreemd. Je ziet elkaar elke dag en ineens verandert er iets."

De relatie maakt ze sterker als paar. Tsiba is een bron van rust als Danilova in de paniekmodus schiet. "Dat ik alles kan zeggen zonder oordeel. Dat is misschien wel het belangrijkst", vindt ze. De Russische die in 2023 officieel staatsburger werd van Nederland voelt zich hier helemaal thuis. "Vanaf het eerste moment voel ik een klik. Ik werd meteen verliefd."

Historische deelname

Kunstschaatsen sneeuwt onder in vergelijking met het langebaanschaatsen en shorttrack. Danilova hoopt dat zij en haar vriend ook hun geliefde sport in Nederland op de kaart zetten. "Dit land is mijn thuis en het gaf me een toekomst. Nu wil ik graag iets terugdoen en iets moois achterlaten." Hoe het ook eindigt voor het kunstschaatskoppel: "Voor mij is het al geslaagd."

