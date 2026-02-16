Bobsleeërs Dave Wesselink en Jelen Franjic hebben hun eerste run in de tweemansbob op de Olympische Spelen gehad. Het tweetal kwam tot een tijd van 55,83 seconden en noteerde daarmee de twaalfde tijd. De twee run is later op de maandag.

Wesselink en Franjic hadden met 4,90 de tiende starttijd. Ze raakten bovenin licht de muur en verderop in de baan nog een keer. Met hun tijd van 55,83 hebben ze na de eerste run een achterstand van 1,15 seconde op klassementsleider Johannes Locher en zijn remmer Georg Fleishhauer uit Duitsland.

Voor Wesselink is het zijn debuut op de Olympische Spelen. Franjic kwam vier jaar geleden al in actie met piloot Ivo de Bruin. De bobsleeërs beginnen om 11.57 uur aan de tweede run. De derde en vierde run zijn dinsdag.

Bron: Eurosport/HBO Max

Australische slee

Nederland zette in eerste instantie vooral in op de viermansbob. Daardoor was er weinig tijd en geld over voor de tweemansbob. Toch plaatsen Wesselink en Franjic zich voor de Winterspelen. Dat kwam doordat ze een slee konden lenen van de Australische Sarah Blizzard.

In die slee kwamen de Nederlanders in Sankt Moritz tot de achtste tijd, waarmee ze zich kwalificeerden voor de Spelen. De slee is nu helemaal 'Nederlands' met stickers van TeamNL. Dinsdag zal dit weer anders zijn, dan komt Blizzard zelf in actie.