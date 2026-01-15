Het is in aanloop naar de Olympische Winterspelen een van de meest opmerkelijke verhalen tot nog toe: de plaatsing van de Nederlanders Dave Wesselink en Jelen Franjic. Het bobsleeduo slaagde er in Zwiterland in om een ticket voor Milaan te bemachtigen. De manier waarop dat gebeurde, zorgde voor twee lachende ex-topsporters in een podcast van Sportnieuws.nl.

Voormalig tophockeyers Ellen Hoog en Naomi van As weten niet waar ze moeten beginnen als het gaat om het opmerkelijke verhaal van Wesselink en Franjic. "Een krankzinnig verhaal in de bobsleewereld", zo trapt Hoog het onderwerp af. "Heb jij ook op het puntje van de stoel gezeten? Het is toch geweldig!" Wesselink en Franjic slaagden er in zich te plaatsen in Zwitserland, maar deden dat niet met hun eigen materiaal.

Ze mochten de slee van de Australische bobsleeër Sarah Blizzard gebruiken. Met de geleende slee snelden ze naar een olympisch ticket. "Ik vind dat zo'n hilarisch verhaal", stelt Hoog. Die keuze was niet uit luxe, want het sponsorgeld ging nagenoeg allemaal naar de viermansbob. En dus moest er voor het bobsleeduo een goedkopere optie gedacht worden. Hoog: "Toen hebben ze het gewoon even geleend van het Australische team. Moet je voorstellen dat wij een hockeystick van een Argentijnse lenen, die zegt echt 'joh, zoek het uit met je hockeystick'. Ik vond het hilarisch dat ze gewoon de slee even leenden van iemand."

De slee bleek aanmerkelijk sneller dan het eigen materiaal, maar de Nederlandse bobsleeërs hadden geen idee waarom dat zo was. "Hoe kan dat? Hoe kan je dat niet weten?", vraagt Van As zich hardop af. Hoog: 'Dat je stuurman bent en dat je geen idee hebt wat er dan beter is aan die slee, dat vond ik ook zo hilarisch."

Beluister de podcast

Voormalig tophockeysters Ellen Hoog en Naomi van As bespreken elke maandag speciaal voor Sportnieuws.nl de sportweek. Deze week uiteraard volop aandacht voor alle onrust op de EK afstanden, met hoofdrollen voor Rintje Ritsma en Tim Prins. Ook onder meer de klachten van de moeder van Joep Wennemars, de mogelijke rol van Estavana Polman bij Ajax en dé sensatie van de Winterspelen komen aan bod. Luister de podcast in je favoriete podcastapp of hieronder: