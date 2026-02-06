Melle van 't Wout staat voor een bijzonder debuut op de Olympische Winterspelen. De 25-jarige Nederlandse shorttracker is samen met zijn jongere broer Jens (23) in Milaan. De oudste van het stel kijkt zijn ogen uit.

"Je ziet hier overal de olympische ringen. Alles is heel mooi aangekleed en er wordt enorm uitgepakt", vertelt Van 't Wout na de training in de Milano Ice Skating Arena. "Maar uiteindelijk is het wel gewoon een wedstrijd tegen dezelfde mensen. Ik heb dit seizoen al vier keer tegen deze gasten gereden. Ik probeer het daarom gewoon als wereldbekerwedstrijd te zien. Natuurlijk is de druk hier hoger, maar daar ga ik wel goed op. Dat het moet gebeuren op één moment."

Debuut

Van 't Wout debuteert op de Olympische Spelen. Vier jaar geleden koos de toenmalige bondscoach Jeroen Otter in Beijing voor Dylan Hoogerwerf als vijfde Nederlandse shorttracker bij de mannen. Daarna begon een periode vol ellende voor Van 't Wout, die lange tijd aan de kant stond met eerst een rugblessure en daarna een knieblessure. Hij werd op tijd fit om nu wel deel uit te maken van de olympische ploeg en dus komt de droom, om samen met zijn broer Jens naar de Spelen te mogen, uit.

"Het voelt nu wel heel erg echt, sinds we hier samen in het olympisch dorp zijn en op de baan staan", aldus Van 't Wout, die in Milaan qua individuele nummers alleen op de 500 meter uitkomt. "Ik maak veel video's en foto's. Jens doet dat ook. Maar we doen niet alles op de telefoon. Er zijn ook momenten dat we 'in het echt' naar elkaar kijken en zeggen: dit is supermooi. Ik voel me als een kind in een snoepwinkel hier."

In de schaduw van zijn broertje

Zijn broertje Jens is medaillekandidaat op alle afstanden, hij rijdt de 500, 1000 en 1500 meter. Tevens is de jongste Van 't Wout de vlaggendrager bij de openingsceremonie. Melle houdt een oogje in het zijl. "Ik moet ervoor zorgen dat hij niet omvalt met dat ding", zegt hij lachend.