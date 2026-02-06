De Nederlandse olympiërs zijn nog voor de start van de Winterspelen in Milaan al op een vervelende situatie gestuit. Schaatsicoon Marianne Timmer vindt dat onbegrijpelijk en uit kritiek op de organisatie. "Dat kan je niet maken."

Het ging donderdag mis toen de Nederlandse schaatsers een training gepland hadden op de olympische ijsbaan. De reistijd van het olympisch dorp naar de schaatshal was door het drukke verkeer een uur met de bus, en die was ook nog eens een uur te laat.

'Dat kan je niet maken'

"Dat kan natuurlijk echt niet", zegt ex-olympiër Timmer in de Sportnieuws.nl-podcast Dromen van Goud. Ze vind dat er ook direct actie ondernomen moet worden. "Chef de mission Carl (Verheijen, red.) die is daar absoluut mee bezig. Met alle andere chef de missions is er ook elke dag een meeting. Ja, daar ga je natuurlijk echt een punt van maken. Dat kan je niet maken."

"Stel je voor dat het op een wedstrijddag is", vervolgt ze. "Dus dit soort dingen moeten nog gefinetuned worden. Ja, maar dat gaat echt wel gebeuren. Het kan echt niet." Eerder werden er vanuit de KNSB ook al zorgen geuit over het vervoer naar de schaatsbaan.

"Maar dat kan niet waar zijn dat de organisatie niet in staat is om dat te regelen", benadrukt Timmer. "Ik weet nog bij mij in Nagano, daar hadden we gewoon politiebegeleiding voor de bus. Je reed iedereen voorbij en we waren altijd op tijd. Japan was natuurlijk super gestructureerd. Dat Italië kan daar nog wel wat van leren."

'Beginnersfoutje'

"Die zijn wat losbandiger daarin. Maar ja, een uur wachten op de bus omdat ie te laat is. Nou dat is een beginnersfoutje, laten we het daar daar maar op houden."

Schaatser Sebas Diniz hoopt ook dat er verandering komt in het vervoer "Je moet veel op de bus wachten, en op zo'n dag als vandaag waar het veel regent sta je gewoon in de regen te wachten", vertelt hij aan Sporrtnieuws.nl. Jorrit Bergsma sluit zich daarbij aan. "De ene keer doet de bus een half uur over de rit en de andere keer een uur. Dus dat is niet ideaal."

"Ja, dus dat is echt wel iets waar de organisatie verandering in moet brengen", aldus Timmer. "Kijk, ze hebben ook tv-rechten. Ze hebben natuurlijk heel veel afspraken. Je kan niet zeggen: oh, nou ja, dan gaan we een uurtje later beginnen. Dat gaat gewoon niet."