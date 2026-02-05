Suzanne Schulting was na het OKT al zeker van haar plek op de Olympische Winterspelen in Milaan, maar ze deed ook nog een gooi naar een dubbelrol. De KNSB gaaf haar een aanwijsplek als shorttrackster voor de 1500 meter. Ze heeft daardoor wel een druk programma in Milaan. Bekijk hier het programma shorttrack tijdens de Winterspelen 2026.

Schulting rijdt op de langebaan de 1000 meter. Op die afstand plaatste ze zich knap als tweede achter Femke Kok tijdens het OKT. Jutta Leerdam viel, maar mag door een aanwijsplek het Nederlandse trio compleet maken in februari. Daarnaast neemt TeamNL voormalig shorttrackkoningin Schulting ook mee. Ze krijgt een aanwijsplek op de 1500 meter in het shorttrack. Een blik op het programma van de Winterspelen in Milaan geeft Schulting in ieder geval een goede kans om mee te doen om de medailles.

Omdat ze op de langebaan alleen de 1000 rijdt én die afstand al vroeg tijdens de Spelen wordt gereden, kan ze zich daarna zonder problemen richten op het shorttrack.

Nadat ze maandag 9 februari op de 1000 meter langebaan in Milaan in actie is gekomen, sluit Schulting volledig aan bij TeamNL Shorttrack, meldt de KNSB. De 1500 meter shorttrack staat gepland voor vrijdag 20 februari.

Programma shorttrack Olympische Spelen

Datum Afstand TeamNL Di 10 feb (10:30 uur) 500m heats

Vrouwen Xandra Velzeboer

Michelle Velzeboer

Selma Poutsma 1000m heats

Mannen Jens van 't Wout

Teun Boer Mixed relay

Kwart, halve en finales Do 12 feb (20:15 uur) 500m

Kwart, halve en finales

Vrouwen Xandra Velzeboer

Michelle Velzeboer

Selma Poutsma 1000m

Kwart, halve en finales

Mannen Jens van 't Wout

Teun Boer Za 14 feb (20:15 uur) 1500m

Kwart, halve en finales

Mannen Jens van 't Wout

Friso Emons

Itzhak de Laat 1000m heats

Vrouwen Xandra Velzeboer

Michelle Velzeboer

Selma Poutsma Relay

Halve finales

Vrouwen Ma 16 feb (11:00 uur) 1000m

Kwart, halve en finales

Vrouwen Xandra Velzeboer

Michelle Velzeboer

Selma Poutsma 500m heats

Mannen Jens van 't Wout

Melle van 't Wout

Teun Boer Relay halve finales

Mannen Woe 18 feb (20:15 uur) 500m

Kwart, halve en finales

Mannen Jens van 't Wout

Melle van 't Wout

Teun Boer Relay finales

Vrouwen Vrij 20 feb (20:15 uur) Relay finales

Mannen 1500m

Kwart, halve en finales

Vrouwen Xandra Velzeboer

Michelle Velzeboer

Suzanne Schulting

