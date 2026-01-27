Femke Kok maakt al jarenlang veel indruk op het ijs, maar doet dat ook geregeld buiten de schaatsbaan. In aanloop naar de Olympische Winterspelen vertelt de topfavoriete voor goud op de 500 meter in een openhartig gesprek over een onzekerheid waar ze jarenlang veel last van had.

De 25-jarige Kok was lange tijd onzeker door haar huid. Vanwege al het harde trainen in de topsportwereld kreeg ze flinke acne, zo vertelt ze in de nieuwste Women's Health, waar ze op de cover pronkt. Vooral als het opeens opspeelde bij de topschaatsster, voelde ze zich er rot door. "Ik voelde me zó onzeker dat ik het liefst niet meer de deur uit wilde."

De acne beheerste haar leven. Zelfs haar optreden rondom schaatswedstrijden leed er onder. Naar eigen zeggen wilde ze altijd 'zo snel mogelijk naar huis' omdat ze moeite had met alle aandacht. "Foto's maken vond ik verschrikkelijk."

De oplossing? Een dag zonder make-up naar buiten. "Niemand keek raar", zo merkte ze op. "Toen besefte ik: waarom ben ik hier zo streng voor mezelf over?"

Het blad ligt nog niet in de schappen, dat volgt pas later deze week. Maar Women's Health zelf is al vol lof over het 'krachtige verhaal' van de topschaatsster. Lara Steenvoorden, de hoofdredacteur die het interview afnam, was onder de indruk van Kok. "Ik ben zelden zo geraakt door hoe lief en zachtaardig iemand kan zijn, zonder in te leveren op een krachtige aanwezigheid."

Het interview met Kok verschijnt vlak voor het belangrijkste toernooi in jaren. Over anderhalve week beginnen immers de Olympische Spelen. Dankzij een subliek olympisch kwalificatietoernooi doet Kok aan liefst drie afstanden mee. Ze won de 500 en 1000 meter, maar bemachtigde dankzij een ijzersterke race ook een ticket voor de 1500 meter. Mede daardoor liep wereldkampioene Joy Beune een startbewijs mis.

