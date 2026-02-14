De Amerikaanse topfavoriet Ilia Malinin heeft vrijdag hopeloos gefaald in de finale van het kunstrijden. De tweevoudig wereldkampioen bezweek onder de druk en 'negatieve gedachten' en moest geheel tegen de verwachtingen in het goud aan de Kazach Michail Sjaidorov laten.

De Amerikaan Malinin had het in de vrije kür helemaal niet en kwam enkele keren ten val. Hij zakte door een lage waardering van de jury van de eerste naar de achtste plaats. Malinin leidde de competitie na de korte kür en begon met bravoure aan zijn vrije oefening, waarin hij voor het eerst in de olympische geschiedenis een viervoudige axel wilde laten zien. Hij landde niet goed en ging later onderuit na een viervoudige lutz.

De Kazach Michail Sjaidorov profiteerde van het mislukte optreden van tweevoudig wereldkampioen Malinin. Hij werkte een foutloze kür af en kreeg de hoogste score, die hem ook de gouden medaille opleverde. Het zilver en brons waren voor Japanners, respectievelijk Yuma Kagiyama en Shun Sato.

Bron: HBO Max / Eurosport

'Negatieve gedachten'

Malinin gaf naderhand aan dat hij werd 'lamgeslagen' door de zenuwen voor aanvang van de vrije kür bij de Olympische Spelen in Milaan en Cortina. De Amerikaanse tweevoudig wereldkampioen, die de afgelopen twee jaar alles won in het kunstrijden, gaf toe dat hij bezweek onder de grote druk. "Toen ik mijn startpositie innam, kwamen alle traumatische momenten uit mijn leven ineens weer boven. Er kwamen zoveel negatieve gedachten op me af en ik kon er gewoon niet mee omgaan", zei de 21-jarige Malinin.

Ook bij de commentatoren was het ongeloof groot dat alle toppers het lieten liggen. "Drie finalisten heb ik niet veel eerder gezien", reageerde Edwin Cornelissen van de NOS. "Dit heb ik nog nooit meegemaakt. Ik ben er sprakeloos van", reageerde co-commentator Marit Silvius bij de NOS.