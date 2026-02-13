Er bestond voorafgaand aan de Olympische Winterspelen geen enkele twijfel over dat kunstrijder Ilia Malinin wel even het goud zou gaan pakken bij de mannen, maar niets bleek minder waar. De Amerikaan bezweek volledig onder de druk en viel uiteindelijk zelfs naast het podium. Het ongeloof in de hal en alle kenners was dan ook enorm na het optreden van Malinin.

De individuele wedstrijd bestaat uit een korte kür en een vrije kür waarbij de twee scores bij elkaar een eindtotaal opleveren. Malinin had in het eerste gedeelte van de wedstrijd de hoogste score neergezet en hoefde alleen maar zijn vrije kür tot een goed einde te brengen om het goud veilig te stellen. Het publiek in Milaan, waaronder turnlegende Simone Biles, zat helemaal klaar voor een volgende magisch optreden van Malinin, maar zij keken met verbazing toe wat er allemaal gebeurde.

Topfavoriet bezwijkt onder druk

De Amerikaan zat er vanaf het begin totaal niet in en deed veel makkelijkere sprongen dan hij vooraf van plan was geweest. Tot overmaat van ramp ging hij vervolgens ook nog eens tot twee keer toe onderuit. Het publiek maakte veel kabaal om hem te steunen, maar een goed resultaat leverde dat niet meer op.

Toen de score van Malinin in beeld kwam, was het ongeloof op de tribunes groot. Hij werd namelijk slechts vijftiende op de vrije kür en viel daardoor van het podium. Malinin werd in het totaalklassement achtste en kon dus fluiten naar een medaille.

Bekijk hieronder het mislukte optreden van Malinin:

Bron: HBO Max / Eurosport

Ongeloof door verrassende kampioen

Malinin was niet de enige die bezweek, want ook de nummer 3 en 4 van de korte kür vielen uiteindelijk ver terug. Het leverde een onwaarschijnlijke olympisch kampioen op. De Kazach Mikhail Shaidorov begon als vijfde aan de vrije kür, maar pakte met een sterk optreden toch het goud. Yuma Kagiyama uit Japan werd tweede, net voor landgenoot Shun Sato.

Niet alleen bij het publiek, maar ook bij de commentatoren was het ongeloof groot dat alle toppers het lieten liggen. "Drie finalisten heb ik niet veel eerder gezien", reageerde Edwin Cornelissen van de NOS. "Dit heb ik nog nooit meegemaakt. Ik ben er sprakeloos van", reageerde co-commentator Marit Silvius bij de NOS.

Wel al goud met team

Malinin heeft overigens al een gouden medaille op zak, want eerder deze week pakte hij met het Amerikaanse team de olympische titel in de landenwedstrijd. De kunstschaatser gaat dus in ieder geval niet met lege handen naar huis.