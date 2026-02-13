Olympische geschiedenis lonkt voor Johannes Høsflot Klaebo. Wat altijd als onhaalbaar werd bestempeld, begint nu serieus vorm te krijgen. De Noorse alleskunner jaagt op een zeldzame zesvoud aan gouden medailles op één olympische editie. Na opnieuw een demonstratie op de 10 kilometer vrije stijl is dat scenario springlevend.

Toch begon zijn race allesbehalve dominant. Bij het eerste tussenpunt keek Klaebo tegen een achterstand aan. De Fransman Mathis Desloges was sneller en ook landgenoot Einar Hedegart dook onder zijn tijd. Heel even leek het alsof de Noor dit keer niet vanzelfsprekend boven zou komen drijven.

Dat gevoel werd versterkt door het feit dat de 10 kilometer vrije stijl niet zijn uitgesproken topdiscipline is. Op grote kampioenschappen had hij hier nog nooit goud gepakt. Juist daarom rook de concurrentie kansen, al bleek dat uiteindelijk ijdele hoop.

Op kenmerkende wijze naar goud

Vooral Hedegart maakte het spannend. Hij lag bij het laatste tussenpunt seconden voor en zette druk op de favoriet. Maar wie Klaebo kent, weet dat hij als een komeet heuvels op kan sprinten. Op de slotklim, het zwaarste stuk van het parcours, schakelde hij over naar een tempo waar niemand in de buurt kon blijven.

In de laatste kilometers draaide hij de achterstand om in een voorsprong en dook hij als snelste over de finish in net iets meer dan twintig minuten. Desloges moest bijna vijf seconden toegeven, Hedegart verloor op zijn beurt in de slotfase te veel tijd om het goud nog te bedreigen.

Op weg naar historische zesklapper

Daarmee staat de teller alweer op drie gouden medailles deze Spelen, na eerder de skiatlon en de sprint op zijn naam te schrijven. In totaal heeft hij nu acht gouden medailles gewonnen. Het programma biedt bovendien meer kansen voor het Noorse fenomeen. Twee teamonderdelen waarin Noorwegen traditioneel oppermachtig is én de slopende 50 kilometer wachten nog. De zesklapper waar vooraf voorzichtig over werd gesproken, is ineens een reëel scenario.

Mocht hij daadwerkelijk alle zes de onderdelen winnen, dan schrijft hij olympische geschiedenis op één editie van de Winterspelen. Een zesvoud aan gouden medailles in één toernooi is in de moderne wintergeschiedenis nog nooit vertoond. Het totale recordaantal van acht olympische wintertitels heeft hij dus nu ook geëvenaard. Dat record heeft hij in handen met drie Noren: Ole Einar Bjørndalen, Bjørn Dæhlie en Marit Bjørgen.

Terwijl hij ontspannen plaatsnam in de hotseat, worstelden achter hem nog atleten met het verraderlijke parcours. Het contrast was veelzeggend. Zo had de Libanees Samer Tawk zichtbaar moeite en ging hij meerdere keren onderuit.

'Nederlander' spelen bijrol

De tien kilometer vrije stijl had zelfs nog een oranje tintje. De Nederlandse Oostenrijker Mika Vermeulen stond aan de start in Milaan. Als zoon van twee Nederlandse ouders, die verliefd raakten op het langlaufen, vertrokken ze naar Oostenrijk. Daar werden Mika en zijn broer Moran geboren. Een rol van betekenis kon Vermeulen echter niet maken in de olympische race.