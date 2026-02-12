Sturla Holm Laegreid heeft wat pittige dagen achter de rug. De met liefdesverdriet kampende biatleet pakte brons op de Winterspelen in Milaan en liet vervolgens aan de hele wereld weten dat zijn relatie voorbij was omdat hij, achteraf tot zijn spijt, was vreemdgegaan. En sindsdien is hij vooral druk met excuses maken.

Laegreid zelf enkele uren na het veelbesproken interview weten spijt te hebben van het moment waarop hij zijn bekentenis deed. De 28-jarige Noor gaf aan dat hij wellicht niet helemaal zichzelf was tijdens het gesprek. "Misschien was het egoïstisch om dat interview te geven", verklaarde hij. "Ik ben mezelf de laatste dagen niet helemaal en kon niet helder nadenken."

Emotioneel eerbetoon

Ploeggenoot Johan-Olav Botn kreeg excuses omdat, ondanks dat híj het goed pakte, de aandacht voornamelijk naar Laegreid ging. "Hij verdiende alle aandacht nadat hij de gouden medaille wist te winnen." Dat moment was extra beladen, omdat Botn een prachtig eerbetoon maakte toen hij over de finish kwam. Hij eerde zijn onlangs overleden vriend en ploeggenoot Sivert Guttorm Bakken. Dramatisch genoeg was het Botn zelf die Bakken dood aantrof in zijn hotelkamer.

Balende ex

Laegreid biedt ook zijn excuses aan aan zijn ex-vriendin 'die ongewild in de media-aandacht terechtkwam. Ik hoop dat het goed met haar gaat. Ik kan mijn daden niet ongedaan maken, maar ik laat dit nu achter me en concentreer me op de Olympische Spelen. Ik zal geen verdere vragen over dit incident beantwoorden", aldus Laegreid in de verklaring. De ex liet al weten dat ze niet op al het gedoe zat te wachten:

Etentje

Laegreid heeft zijn teamgenoten inmiddels op een etentje getrakteerd om duidelijk te maken dat hij echt spijt heeft.. Botn en Laegreid staan vrijdag weer naast elkaar op de eerste startrij bij de 15 kilometer massastart in het biatlon.