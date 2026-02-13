Niet de winnares, maar de nummer laatst stal donderdag de show op de Olympische Spelen. Op de 10 kilometer individueel bij het langlaufen kwam de Mexicaanse Regina Martinez Lorenzo als allerlaatste over de finish. Wat haar daar te wachten stond, zorgde voor een van de mooiste momenten van deze Winterspelen.

De 108e starter van in totaal 111 deelneemsters klokte de langzaamste tijd van het veld, maar deed dat met een brede glimlach. Alleen al haar deelname was historisch: Martinez Lorenzo is de eerste Mexicaanse vrouw ooit die zich wist te plaatsen voor het olympisch langlaufen.

Ultieme droom

Haar weg naar de Spelen is allesbehalve standaard. Martinez Lorenzo trok ooit naar Minnesota om dokter te worden. In de ijzige kou van de Verenigde Statenb ontdekte ze een nieuwe passie: langlaufen. Wat begon als wennen aan barre winters, groeide uit tot een tweede droom. "In plaats van het als iets onmogelijks te zien, zag ik het als een kans", vertelde ze eerder aan het Amerikaanse NBC.

Die droom kreeg een knauw toen ze naar Miami verhuisde om zich te specialiseren als spoedarts. Zon, warmte en geen sneeuw. Toch vond ze steun bij andere langlaufers uit niet-traditionele wintersportlanden. In een gezamenlijke WhatsApp-groep genaamd 'Team Avalanche', motiveren atleten uit onder meer Trinidad en Tobago, Peru en Zuid-Afrika elkaar om tóch te blijven geloven.

Olympische gedachte

Donderdag volgde haar olympisch debuut. Terwijl de medaillewinnaressen al lang en breed binnen waren, vocht Martinez Lorenzo haar eigen strijd uit in de sneeuw. En bij de finish wachtte een verrassing van formaat. Olympisch kampioene Frida Karlsson, nummer twee Ebba Andersson en haar grote idool Jessie Diggins stonden haar op te wachten en sloten haar in de armen.

Een warm gebaar voor de Mexicaanse die de ene week levens redt op de spoedeisende hulp en de andere week haar olympische droom waarmaakt op de latten. Oftewel het ultieme olympische gevoel: dat iedereen erbij hoort, ongeacht je tijd, je land of je klassering. Op de Spelen draait het niet alleen om winnen, maar om samen dezelfde droom najagen.

Opvallend moment

De emotionele omhelzing bij de finish stond in groot contrast met een ander moment eerder deze week bij het langlaufen. Daar werden de Zuid-Koreaanse langlaufsters Han Dasom en Eui-jin Lee kort na hun sprint alsnog uit de uitslag geschrapt. Niet vanwege een val of fout op de piste, maar na een materiaalcontrole bij de finish.

Bij die controle trof de internationale skifederatie sporen van fluor aan onder hun ski’s, een middel dat sinds het seizoen 2023/2024 verboden is. Fluor zorgt voor betere glij-eigenschappen, maar is schadelijk voor milieu en gezondheid. Opvallend genoeg kwamen de ski’s vóór de race nog door de eerste test. Pas na afloop ging het mis en werden beide resultaten ongeldig verklaard.