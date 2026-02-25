Biatleet Tommaso Giacomel (22) is direct naar het ziekenhuis gebracht nadat hij de 15 kilometer massastart op de Olympische Spelen in Milaan niet kon voortzetten. De Italiaanse Wintersportfederatie (FISI) heeft bekendgemaakt dat de atleet een spoedoperatie aan zijn hart heeft ondergaan. Hij spreekt zelf van 'het meest afschuwelijke gevoel ooit'.

Tommaso Giacomel beleefde een bizarre schrik: zijn lichaam begaf het tijdens de 15 kilometer massastart, terwijl hij aan de leiding lag. Hij werd naar het ziekenhuis vervoerd. De internationale bond meldde via een persbericht dat Tommaso Giacomel een spoedoperatie aan zijn hart heeft ondergaan. Onderzoek toonde een afwijking in de boezem aan.

'Aanvullende controles'

“Tommaso Giacomel heeft een reeks diagnostische tests ondergaan in het Galeazzi ziekenhuis in Milaan. Hierbij werden een CT-scan, MRI en een maximale inspanningstest gedaan, die allemaal normaal waren. Een daaropvolgend onderzoek bracht echter een afwijking aan het licht. Dit leidde tot de aanbeveling voor een ablatie, die inmiddels succesvol is uitgevoerd. Tommaso wordt donderdagochtend ontslagen en zal over twee weken aanvullende controles ondergaan. Zodra deze succesvol zijn afgerond, mag hij zijn normale training hervatten”, aldus het bericht van de skifederatie.

Hartablatie

Hartablatie is een medische ingreep waarbij warme of koude energie wordt gebruikt om onregelmatige impulsen in het hart te blokkeren. Door ablatie worden micro-littekens gecreëerd op specifieke plaatsen in het hart. Het is een behandeling voor hartritmestoornissen. Meestal wordt deze minimaal invasief uitgevoerd via katheterisatie.

Uit voorzorg terug getrokken

De Italiaanse biatleet won in Milaan-Cortina een zilveren medaille met de gemengde estafette van zijn land en droomde van een individuele onderscheiding. Tijdens de massastart, waarin hij aan de leiding lag, stortte Giacomel plotseling in de sneeuw. Het medische team snelde toe om hem te onderzoeken. Uit voorzorg, en ten koste van zijn olympische droom, besloot de Italiaanse biatleet zich terug te trekken uit de race. Later legde hij uit dat hij een scherpe pijn in zijn zij voelde, wat hem ademhalingsproblemen bezorgde.

Waarschuwingssignalen

Na dit pijnlijke incident deelde Giacomel meer details op Instagram. Hij benadrukte dat hij aanvankelijk probeerde het ongemak te negeren en door te skiën in de derde ronde. Maar uiteindelijk, toen zijn lichaam het begaf, nam de olympiër geen risico en negeerde hij de waarschuwingssignalen niet.

'Het meest afschuwelijke gevoel dat ik ooit heb ervaren'

“Het gaat goed – als ik dat kan zeggen nadat ik moest opgeven terwijl ik een olympische race leidde... Direct na de tweede liggende schietbeurt stopte mijn lichaam met goed functioneren en had ik grote moeite met ademen en bewegen, dus moest ik stoppen. Het was het meest afschuwelijke gevoel dat ik ooit in mijn leven heb ervaren”, legde de olympische atleet uit in een Instagram-post vóór de ingreep.

Biatleet overleden

Tommaso Giacomel verloor vorig jaar december een van zijn beste vrienden, biatleet Sivert Guttorm Bakken (27), die dood werd aangetroffen in zijn hotelkamer tijdens een trainingskamp in Italië.