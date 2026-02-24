Tomasso Giacomel is succesvol geopereerd aan zijn hart. De Italiaanse biatleet was een groot favoriet voor olympisch goud in eigen land, maar hij raakte onwel tijdens zijn laatste race. Zijn seizoen is daarmee voorbij.

Giacomel stond voor de Olympische Winterspelen als een van de hoogst geklasseerde spelers in het World Cup-klassement. De Italiaan was dan ook één van de favorieten voor eremetaal tijdens de biatlononderdelen in Milaan, maar hij kon het niet waarmaken. Giacomel pakte enkel zilver op de gemengde achtervolging en verder geen individuele medaille. Tijdens zijn laatste kans op individueel eremetaal ging het mis voor de Italiaan.

Massa start

Tijdens de massa start pakte Johannes Dale-Skjevdal met goud met een foutloze schietbeurt, maar Giacomel haalde de eindstreep niet. Halverwege de race stapte de Italiaan uit, omdat hij onwel werd. Direct na zijn opgave werd Giacomel naar het ziekenhuis vervoerd waar hij verschillende testen onderging. Uit die tests bleek dat de Italiaan iets aan zijn hart had, waardoor hij onder het mes moest.

Het Italiaanse olympische comité heeft nu een update gegeven over Giacomel na zijn operatie. "De ingreep is inmiddels uitgevoerd en is zonder problemen verlopen. Tomasso mag donderdagmorgen het ziekenhuis verlaten, maar in de komende weken zal hij nog tests moeten ondergaan. Als hij die komende twee weken aan tests doorkomt, dan kan hij zijn training weer op de normale manier hervatten."

