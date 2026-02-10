Was begon als een droom, eindigde in een nachtmerrie. Lindsey Vonn (41) maakte een spectaculaire rentree op de Olympische Winterspelen, nadat ze in 2019 al eens was gestopt met knieproblemen. Het liep uit op een drama voor de Amerikaanse, die bij een val een complexe scheenbeenbreuk opliep. Dat terwijl ze al een gescheurde kruisband had. Toch heeft schaatsicoon Marianne Timmer begrip voor de keuze van Vonn om toch te starten.

De Amerikaanse kwam in aanloop naar de Winterspelen hard ten val. Gevreesd werd dat er een streep door haar deelname kon. Maar ondanks een gescheurde kruisband, meerdere kneuzingen in haar knie en schade aan de meniscus startte ze toch. Het ging echter gruwelijk mis. Twaalf seconden nadat ze aan haar afdaling begon, kwam ze hard ten val. Vonn werd minutenlang behandeld in de sneeuw en uiteindelijk per helikopter afgevoerd.

In een Italiaans ziekenhuis wordt Vonn nu behandeld aan haar complexe beenbreuk. Ze heeft al twee operaties ondergaan, maar er zijn er meerdere nodig om ervan te herstellen.

Begrip voor keuze Vonn

"Er is veel over gezegd en over gedaan. Maar eerlijk gezegd, als ze zo in die tunnel zit, en jij moet het nog één keer doen, dan kan ik me heel goed voorstellen dat je die passie nastreeft", zegt Timmer in de podcast Sportnieuws.nl Dromen van Goud. "Dat je denkt: ik heb er alles voor aan de kant gezet, alles voor gegeven en nu gaat die knop om."

Er zijn ook mensen die de keuze van Vonn om met een gescheurde kruisband te starten niet begrijpen. "Dat is ook topsport, altijd balanceren op wel of niet. Ga ik de grens over of niet?", spreekt Timmer uit eigen ervaring. "De een gaat over de kop met trainingen en is overtraind. Dat is zo’n dunne lijn. Als je aan de goede kant zit, schrijf je geschiedenis. En zit je daar niet, dan krijg je een bult gezeik over je heen."

"Zij is haar hart gaan volgen, ze had het in haar kop. Het zou en moest gebeuren", weet Timmer, ondanks de knieproblemen bij Vonn. "Dat is heus wel in overleg gegaan met de medische staf. Maar je hebt mensen nodig die met jou meedenken om het optimale er nog uit te halen op het moment dat het er nog in zit. Dat is gewoon een ander spel."

Eigen ervaring

Timmer weet het als geen ander, aangezien ze ooit een OKT reed kort nadat ze haar enkel brak. "Het was onverantwoord. Maar ik zou en moest naar de Spelen toe. Ik heb anderhalf jaar lang alles aan de kant gezet. Geen feestjes. Het is ook een heel sober leven dan", schetst ze. "En vroeg naar bed. Hoe ouder je wordt, hoe extremer je daar naar moet leven. Al heb je 1 procent kans, dan ga je er voor. Dus ik heb dat OKT nog gereden ja."

Het zorgt ervoor dat Timmer begrip heeft voor Vonns keuze. "Ik was ook gegaan. Dat zien we dan wel weer", zegt ze over de mogelijke gevolgen. "Het is te hopen dat ze er geen schade aan over houdt."

Bekijk of beluister hieronder de afleveringen van Sportnieuws.nl Dromen van Goud, waarin drievoudig olympisch schaatskampioene Marianne Timmer dagelijks tijdens de Winterspelen dieper in de prestaties van TeamNL duikt.