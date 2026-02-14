Jens van 't Wout is een dubbel olympisch kampioen. De Nederlandse shorttracker schaatste een waanzinnige finale van de 1500 meter en kwam als eerste over de streep. Hij hield alle acht concurrenten achter zich, die allemaal omvielen en de Nederlander niet meer konden bijbenen.

Met negen man in de A-finale beloofde het een chaos te worden en dat werd het ook. Van 't Wout bleef buiten het gedrang dankzij een perfecte inhaalactie op zijn grote concurrent William Dandjinou, die weer buiten de medailles viel. Van 't Wout zat in de voorhoede, maar moest de openingsfase aan zijn concurrenten laten. Na het openingsgeweld gleed Van 't Wout met een heerlijke inhaalmanoeuvre naar de kop van de wedstrijd.

Valpartijen en straffen

Achter de Nederlander ging de ene na de andere concurrent tegen het ijs. De eerste sensationele valler was de Canadees Steven Dubois, die ook op de 1000 meter al viel en daarmee zijn afstand verpest zag worden. De Chinees Long Sun haalde de finish niet een en de jury moest ook nog eens Niall Treacy straffen. De Brit kleurde de finale door een tijdlang aan kop te rijden, maar kon Van 't Wout niet bijbenen toen hij zijn aanval plaatste. Daehon Hwang, de olympisch kampioen van vier jaar geleden, werd achter de Nederlander tweede. De Let Roberts Kruzbergs pakte het brons. Dandjinou werd vijfde.

Bron: Eurosport/HBO Max

Andere Nederlanders

Itzhak de Laat mocht de kwartfinales openen, maar viel erg tegen en werd vijfde in zijn 'heat'. De shorttracker stopt na dit seizoen met zijn sport en kon dat individueel niet bekronen. Debutant Friso Emons mocht de kwartfinales afsluiten en deed dat op het oog perfect. Hij finishte zijn heat als tweede en was dus op papier door. Hij was echter betrokken bij een valpartij en kreeg van de jury slecht nieuws. De Nederlander, die een relatie heeft met voormalig kunstschaatsster Niki Wories, kreeg een straf en werd uit het 1500 meter-toernooi gehaald.

Ook vrouwen naar finale

Rondom de 1500 meters kwamen ook de vrouwen nog in de baan. Selma Poutsma, Xandra Velzeboer en Michelle Velzeboer moesten door de heats van de 1000 meter zien te komen. Olympisch kampioene Xandra overleefde samen met haar zusje haar heat en hen zien we volgende week terug op de finale-avond. Selma Poutsma viel en haalde het niet. Zonder Suzanne Schulting kwalificeerde de vrouwenploeg zich op de relay vervolgens ook voor de A-finale van volgende week.