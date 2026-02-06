Topschaatser Sander Eitrem is bij de Olympische Wintespelen een van de topfavorieten op de 5000 meter. Onlangs reed hij een waanzinnig wereldrecord: hij werd de eerste ooit onder de 6 minuten. Maar daar heeft hij niks aan nu hij in het olympisch dorp op problemen stuit.

Eitrem heeft een relatie met de Noorse schaatsster Aurora Grinden Løvås, die internationaal vaak meedoet aan de teamonderdelen namens de Noorse vrouwen. Zij maakte een video waarin het koppel een probleem aankaart.

Logisch

"Dingen die alleen maar logisch zijn in het olympisch dorp", staat bij de video. "Namelijk ongelooflijk lage sleutelgaten."

Te zien is hoe Eitrem in een gang loopt en een deur nadert. Die wil hij openen. Om dat te doen moet de regerend Europees allroundkampioen op zijn knieën zitten, want het sleutelgat is inderdaar vrij laag gemonteerd. Na het nodige gerommel krijgt hij het slot ontgrendeld. Uit wanhoop gooit hij zijn handen in de lucht.

Jenning de Boo

De Nederlandse topsprinter Jenning de Boo, zelf ook niet zo klein, reageert vol begrip. "Dit is echt een zware strijd", laat hij weten. Het account van de Olympische Spelen wil het over een andere boeg gooien: "Of heel misschien is Sander Eitrem gewoon te lang?" En een ander oppert dat het zo is gebouwd voor Frodo, een hobbit (kabouterachtig wezen) in de Lord of the Rings-verhalen.

Wereldrecord

Bij de wereldbekerwedstrijden in Inzell dook de 23-jarige Eitrem met 5.58,52 onder het wereldrecord van de Fransman Timothy Loubineaud van 6.00,23. Loubineaud reed het oude wereldrecord afgelopen november in Salt Lake City. Eitrem, de regerend wereldkampioen op de 5000 meter, was in Inzell sneller dan Metodej Jilek (6.01,98) en Loubineaud (6.03,65).

Eitrem was kort na de rit vol ongeloof. "Als kind droomde ik ervan de eerste te zijn die onder de 6 minuten zou schaatsen", zei hij bij de NOS. "Ongelofelijk. Ik denk dat ik enkele dagen nodig heb om het te beseffen."

Twijfels

De Noor gaf toe dat hij na de wereldbekerwedstrijd in Hamar in december, waar hij derde werd met 6.13,49, twijfels had. "Maar na enkele weken trainen voelde ik me behoorlijk goed. Met 4 à 5 ronden te gaan kon ik nog steeds rondjes laag in de 28 seconden rijden en was ik er zeker van dat ik het vol kon houden. De laatste 100 meter wist ik dat ik het wereldrecord ging breken en had ik tijd om het te vieren."