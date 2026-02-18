Jens van 't Wout kan zich woensdag opmaken voor een historische hattrick op de Olympische Winterspelen. Daarmee zou hij in de voetsporen treden van Harrie Lavreysen, die dat in Parijs 2024 deed. De shorttracker is sinds kort bevriend met de baanwielrenner en heeft profijt van zijn 'supersimpele tips'.

De 24-jarige Van 't Wout, die grotendeels opgroeide in Canada, verbaasde vriend en vijand met al twee gouden medailles in Milaan. Allereerst werd hij de eerste Nederlander ooit die de titel won, door de 1000 meter te winnen. Een paar dagen later volgde ook nog de 1500 meter. Donderdag krijgt Van 't Wout om geschiedenis te schrijven, want nog nooit won een man op één Winterspelen drie keer individueel goud.

Vriendschap tussen Jens van 't Wout en Harrie Lavreysen

Vorige maand bij de EK shorttrack in Tilburg voltooide Van 't Wout al perfectie. Dat deed hij voor de ogen van Lavreysen, die voor het eerst een wedstrijd op de korte baan bijwoonde. De twee klikten meteen en wisselden ook advies uit. "Toen Harrie er in Tilburg bij was, heb ik wel echt geluisterd naar zijn tips", aldus Van 't Wout in gesprek met De Telegraaf.

Zo vertelde Lavreysen aan Van 't Wout om vaker een lange broek en jas te dragen om de spieren optimaal op temperatuur te houden. Verder kiest de shorttracker voor meer rust en drinkt hij meer water tussendoor. "Daardoor kon ik bij de dopingcontrole meteen plassen, normaal gesproken duurt dat een uur of twee", lacht hij. In de ogen van Lavreysen zijn het 'supersimpele tips'. "Maar het is fijn dat hij zegt er iets aan te hebben."

Woensdagavond gaat blijken of Van 't Wout daadwerkelijk in de voetsporten treedt van Lavreysen. Vanaf 20.15 uur beginnen de kwartfinales van de 500 meter.