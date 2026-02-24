Xandra Velzeboer heeft inmiddels drie olympische titels in het bezit. De afgelopen Winterspelen in Milaan stond ze voor het eerst individueel op de hoogste trede van het podium. Na haar gouden 500 meter zei Velzeboer iets waar ze nu op terugkomt.

Velzeboer zei dat het 'de gelukkigste dag van haar leven was' na de winst op haar favoriete afstand. Op die uitspraak kwam ze dinsdag bij Eva terug. "Later moest ik er om lachen, omdat die dag eigenlijk helemaal niet leuk was", bekende ze.

"Ik was super gespannen en we moesten pas om 20.15 ’s avonds", verklaarde de Nederlandse. "De hele staf werd helemaal gek van mij, want ik liep daar echt helemaal aan rond. Heel onrustig. Maar uiteindelijk mochten we - gelukkig. Toen werd het de gelukkigste avond", stelde ze haar uitspraak enigszins bij.

Laat gemaakt

Het werden vruchtbare Winterspelen voor de shorttrackers. Naast twee keer individueel goud voor Velzeboer ging ook Jens van 't Wout er met twee olympische titels vandoor. Hij won ook nog eens brons, terwijl zijn oudere broer Melle pakte op de 500 meter. Het zorgde voor dolle vreugde bij de hechte ploeg, waar de remmen even los gingen.

"Toen we helemaal klaar waren, hebben we wel even een feestje gevierd", vertelde Velzeboer in de talkshow. "We hebben het tot vroeg gemaakt, zou je eigenlijk bijna kunnen zeggen. Maar we waren natuurlijk ook laat klaar", probeerde ze het nog enigszins goed te praten. "Dus het voelde allemaal minder laat. Maar het was gewoon heel mooi om dat met het team goed af te kunnen sluiten."

Aan tafel werd ze geconfronteerd met haar gouden races op de 500 en 1000 meter. "Heel mooi om terug te zien", bekende Velzeboer. "Het was wel echt met ups en downs", zei ze onder meer over de valpartijen op de relays. "Maar dat ik twee keer individueel goud zou halen… echt bizar."