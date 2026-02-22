De Olympische Winterspelen zitten er definitief op. Het toernooi werd zondag afgesloten met de sluitingsceremonie in Verona. Jorrit Bergsma en Xandra Velzeboer stalen daar de show door de Nederlandse vlag de iconische locatie binnen te dragen.

Shorttrackster Velzeboer en langebaanschaatser Bergsma droegen bij de slotceremonie van de 25e Winterspelen de Nederlandse vlag in de historische Arena di Verona, een amfitheater waar normaal gesproken theater en opera worden opgevoerd. De twee Nederlanders liepen in een optocht tussen alle vlaggendragers van de andere deelnemende landen.

Velzeboer en Bergsma waren twee van de succesvolste sporters van TeamNL op deze spelen. De shorttrackster won op de Spelen de 500 en 1000 meter, terwijl de langebaanschaatser de beste was op de massastart en brons pakte op de 10 kilometer. Zij kregen zaterdag van chef de mission Carl Verheijen te horen dat ze de vlag mochten dragen.

Bron: HBO Max / Eurosport

24 van de andere 36 sporters van TeamNL waren ook aanwezig bij de slotceremonie. Zij kwamen enkele minuten later samen met alle andere niet-vlaggendragers het amfitheater binnenlopen.

Winterspelen afgesloten

Tijdens de slotceremonie waren er allerlei optredens, maar ook werden er nog plakken uitgedeeld. De medaillewinnaars op de 50 kilometer klassieke stijl langlaufen bij de mannen en de vrouwen kregen zondagavond hun eremetaal. Dat leverde een bijzonder moment op, want de winnaar bij de mannen was Johannes Hosflot Klaebo. De Noor won deze Spelen zes gouden medailles en is daardoor de succesvolste winterolympiër ooit.

Aan het einde van de ceremonie werd de vlam gedoofd en mocht IOC-voorzitter Kirsty Coventry een slottoespraak houden. Zij keek terug op een geslaagd evenement en verklaarde de Spelen aan het einde van haar speech uiteindelijk definitief voor gesloten.

Succesvolste Spelen ooit

Met tien gouden medailles en twintig medailles totaal waren het voor Nederland de succesvolste Winterspelen ooit. Jens van 't Wout, vlaggendrager bij de openingsceremonie in Milaan, blonk uit met drie gouden en een bronzen medaille.

Nederland haalde bij de drie vorige Spelen elke keer acht gouden medailles en scherpte in Italië dus het record aan door er twee meer te pakken. Die waren eerlijk verdeeld tussen het shorttrack en het langebaanschaatsen. Met de tien gouden medailles eindigde Nederland als derde op de medaillespiegel en dat is de hoogste positie ooit voor TeamNL.